We Own This City Episode 3 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie – Nombre total d’épisodes, confirmation de la saison 2

La prochaine date de sortie de We Own This City Episode 3 est révélée et pour cette raison, tous les fans de la saison en cours de cette émission en sont ravis. Ils se demandent tous quand auront-ils le prochain épisode à regarder. C’est pourquoi nous avons décidé de vous présenter ce guide sur sa sortie.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de We Own This City, la plate-forme de diffusion en continu de cette émission dans différents pays, le nombre d’épisodes qui seront présents dans la saison en cours de cette émission et ses spoilers, ainsi que autres informations s’y rapportant. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 2 de Dil Se Hero

We Own This City est une nouvelle mini-série américaine en cours qui gagne en popularité dans le monde entier. Ce nouveau spectacle est développé et écrit par George Pelecanos et David Simon. Son directeur est Reinaldo Marcus Green. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette émission est en fait basée sur le livre de non-fiction du même nom du journaliste de Baltimore Sun, Justin Fenton.

Cette émission raconte l’histoire de l’ascension et de la chute du groupe de travail sur la trace des armes à feu du département de police de Baltimore et de la corruption qui l’entoure. Le premier épisode de cette émission est sorti le 25 avril 2022 et les fans de cette émission attendent actuellement la prochaine date de sortie de We Own This City Episode 3. Eh bien, la date de sortie de ce prochain épisode est dévoilée et vous n’aurez pas trop à attendre.

Vous pouvez également lire : Moonknight a-t-il été annulé ? Mises à jour de la saison 2

Nous possédons cette ville Épisode 3 Date de sortie

Selon le calendrier de sortie officiel de cette émission, la prochaine date de sortie de We Own This City Episode 3 est fixée au lundi prochain. Cela signifie que la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de We Own This City est le 9 mai 2022. Au cas où vous ne le sauriez pas, les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les lundis.

Nombre total d’épisodes

La première saison de cette émission sera composée de six épisodes. L’émission n’est pas encore renouvelée pour sa deuxième saison. Nous vous tiendrons au courant une fois que le spectacle sera renouvelé pour la saison 2.

Plateforme de streaming pour We Own This City

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est HBO. Vous pouvez également diffuser cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment HBO Max, Disney + Hotstar et d’autres services de diffusion en continu. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible pour votre pays ou non.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 2 de Central Park

Liste de tous les épisodes de We Own This City

Maintenant, il est temps de connaître la liste de tous les épisodes de la saison 1 en cours de cette série. Nous les avons tous répertoriés ci-dessous.

« Partie un » « Deuxième partie » « Partie trois » « Quatrième partie » » Cinquième partie « « Sixième partie »

Eh bien, les épisodes de cette émission ne reçoivent aucun nom spécifique. Ils sont simplement connus sous le nom de première partie, deuxième partie, etc.

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec la prochaine date de sortie de l’épisode 3 de We Own This City dans diverses régions, le nombre total d’épisodes pour la première saison de cette série, ses spoilers, les acteurs principaux et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour profiter du nouvel épisode de cette émission. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serons heureux de répondre à vos questions et doutes.

Vous pouvez également lire sur: The Girl From Plainville: Date de sortie de l’épisode 7 de la série limitée

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂