« Grey’s Anatomy »: les 20 morts les plus tristes du drame médical

La seconde moitié de la saison 17 de « L’anatomie de Grey»A commencé avec la mort héroïque du Dr Andrew DeLuca, joué par Giacomo Gianniotti, qui a été poignardé par un homme alors qu’il poursuivait un trafiquant sexuel dans le sixième chapitre du quatrième volet de« Station 19 ».

C’est pourquoi TVLine a partagé une liste des morts les plus tristes et les plus tragiques de « L’anatomie de Grey«Tout au long de ces 17 saisons. Cela inclut non seulement des personnages principaux comme Derek Shepherd (Patrick Dempsey) et George O’Malley, mais aussi des invités spéciaux qui ont causé un grand coup aux fans.

20. REED ADAMSON

Le personnage joué par Nora Zehetner est mort dans la tragique fusillade au Mercy West, quand, comme elle a commis l’erreur de lui dire qu’elle était chirurgienne, plus tard, son corps est retrouvé en avril.

Nora Zehetner a joué Reed Adamson dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

19. AVERTISSEUR D’OLIVE

Olive, la marraine des Alcooliques anonymes de Richard, avait accepté sa mort imminente et était prête à partir, mais sa chère amie n’était pas prête à la quitter. Finalement, elle est décédée lentement avec Richard assis à côté d’elle pendant des jours.

La mort d’Olive a été un coup dur pour Richard (Photo: ABC)

18. KYLE DIAZ

Kyle Díaz (Wilmer Valderrama), un guitariste atteint de sclérose en plaques, reste éveillé à jouer de la guitare après son opération au cerveau. Puis il revient avec ce qui semble être une méningite, mais après une série de complications, il meurt dans l’avant-dernier épisode de la saison 12.

Wilmer Valderrama a joué Kyle Díaz dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

17. SUSAN GREY

Dans la saison 3, Susan, la deuxième épouse de Thatcher Grey, a commencé à se plaindre du hoquet, et ce que Meredith et Thatcher considéraient comme une ruse pour les réunir s’est terminée par la mort de la seule personne qui était vraiment intéressée à faire partie de la vie de Mer.

Susan était une personne très importante pour Meredith (Photo: ABC)

16. ELENA BAILEY

Miranda a essayé de protéger sa mère en l’envoyant dans une maison de retraite, mais elle a attrapé le coronavirus et est décédée dans la saison 17. Le moment le plus émouvant est quand Bailey dit au revoir à Elena en chantant «My Girl».

Miranda Bailey a chanté pour sa mère en disant au revoir (Photo: ABC)

15. DYLAN YOUNG

Lors d’une alerte à la bombe, Dylan Young, un membre éminent de la brigade anti-bombe du département de police de Seattle, a été tué lorsqu’un explosif a explosé dans ses bras après l’avoir réussi à le libérer d’un corps.

Dylan Young est décédé des suites d’une explosion d’une bombe (Photo: ABC)

14. CRAIG THOMAS

Craig Thomas (William Daniels), l’ancien mentor de Cristina, a subi une crise cardiaque alors qu’il subissait une intervention chirurgicale au cours de la neuvième saison de l’émission télévisée. abc, qui a grandement affecté le Dr Yang.

Craig était le mentor de Cristina (Photo: Grey’s Anatomy / ABC)

13. DIANE PIERCE

La mère adoptive de Maggie est décédée dans la saison 13 de « L’anatomie de Grey« Et son dernier conseil à sa fille était: » Trouvez un homme honnête qui vous aime un peu plus que vous ne l’aimez. «

La mère adoptive de Maggie est décédée lors de la saison 13 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

12. ADELE WEBBER

La première épouse de Richard dans le neuvième volet du drame médical, et même si c’était hors écran, les téléspectateurs ont ressenti la douleur de Webber alors qu’il s’imaginait lui-même et sa femme danser sur «My Funny Valentine» alors qu’il regardait Bailey et Ben lors de leur mariage.

Loretta Devine a joué Adele Webber dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

11. GRIS THATCHER

Avant de mourir dans la saison 15 de « L’anatomie de Grey«Le père de Meredith a fait la paix avec la fille qui a donné une partie de son foie et lui a permis de vivre encore quelques années. « Je souhaite juste que vous et moi aurions pu le partager », a déclaré Thatcher Gray.

Jeff Perry a joué Thatcher Gray dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

10. ELLIS GREY

Dans la troisième saison, Meredith a rencontré sa mère dans une sorte de dimension entre la vie et l’au-delà. Ellis a dit à sa fille: «Tu es tout sauf ordinaire» et l’a renvoyée de l’autre côté.

Kate Burton a joué Ellis Gray dans « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

9. ANDREW DELUCA

Owen et Teddy ont tenté de sauver la vie de leur partenaire avec l’aide de Reza Khan, un nouveau stagiaire expérimenté en chirurgie vasculaire au Pakistan, et sous la supervision de Richard. Mais ils ne l’ont pas fait, et après avoir visité la plage idyllique de Meredith, Andrew a couru vers sa mère et a finalement été déclaré mort par Khan.

Andrew DeLuca est décédé lors de la première de la seconde moitié de la saison 17 de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

8. DOC

Dans le deuxième volet de la fiction de abc, Mer et Derek ont ​​pris la décision déchirante d’euthanasier leur chien malade, mais au lieu que Finn le jette comme poubelle, ils ont pris sur eux d’enterrer Doc près de la remorque.

Mer et Derek ont ​​euthanasié Doc sur « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)

7. SAMUEL NORBERT AVERY

En raison de l’ostéogenèse imparfaite, les os de Jackson et du fils d’April ont commencé à se briser dans l’utérus au cours de la saison 11 de la série créée par Shonda rime, donc le travail a été induit à 24 semaines et le bébé est décédé peu de temps après.

Une partie d’avril et Jackson sont morts avec leur fils (Photo: ABC)

6. HENRY BURTON

Henry Burton, le patient cardiaque que le Dr Teddy Altman a épousé, a eu des complications au cours de la huitième saison de « L’anatomie de Grey » et il est mort. Son épouse, plongée dans une autre intervention, n’a été informée de la tragédie que bien plus tard.

Henry a épousé le Dr Teddy Altman (Photo: ABC)



5. DENNY DUQUETTE

C’est l’une des histoires d’amour les plus tragiques de la série de abc. Denny, une patiente en attente d’une transplantation cardiaque, est tombée amoureuse d’Izzie Stevens et a réussi à la convaincre. Même si elle a tout fait pour le sauver, même en volant un cœur à un autre patient qui était au-dessus de Denny sur la liste de transplantation, il est mort subitement et tragiquement.

Ce fut l’un des moments les plus tristes de « Grey’s Anatomy » (Photo: ABC)



4. LEXIE GREY

Lexie était dans l’avion qui s’est écrasé quand elle, Meredith, Cristina, Mark, Arizona Robbins et Derek Shepherd se sont rendus dans un autre hôpital pour subir une intervention chirurgicale pour séparer des jumeaux siamois. Lexie a été écrasée par un morceau de l’avion, blessant gravement son bassin, ses jambes et son bras gauche. Mark est resté à ses côtés jusqu’à sa mort, lui disant qu’il l’aimait.

Lexie a été l’une des victimes de l’accident d’avion (Photo: ABC)

3. MARK SLOAN

Après l’accident d’avion, Mark semblait aller bien, mais après l’amour de sa vie, Lexie Gray est décédé, le chirurgien plasticien est resté dans le coma. Au début de la neuvième saison, ses coéquipiers ont tenté de le relancer, mais au final ils ont respecté son souhait de le déconnecter au bout d’un mois.

Mark Sloan est décédé des suites de l’accident d’avion, il semblait qu’il serait sauvé, cependant, les blessures jouées contre lui (Photo: ABC)

2. GEORGE O’MALLEY

George est décédé des suites de ses graves blessures en sautant devant un bus pour sauver une femme. Les dommages subis par O’Malley étaient tels que personne ne parvint à le reconnaître, et il fut longtemps étiqueté John Doe. À la fin de la cinquième saison, George est décédé.

George a été complètement défiguré après l’accident (Photo: ABC)



1. DEREK SHEPHERD

Sans aucun doute la mort la plus douloureuse pour les fans de « L’anatomie de Grey»Est-ce celui de Derek Shepherd, non seulement à cause du personnage joué par Patrick Dempsey mais aussi à cause de ce que cela signifie dans la vie à Meredith et de ce qu’elle a souffert après la mort de son mari et l’amour de sa vie.

Au cours de la saison 11, la voiture de Derek a été heurtée par un camion et au Dillard Medical Center, il n’a pas reçu de traitement approprié.