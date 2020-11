Petite amie et bébé maman de Nick Cannon: Qui est Brittany Bell?

Nick Cannon, 40 ans et Balance, est un comédien, un rappeur et un animateur de télévision. Il a commencé à apparaître dans l’émission de télévision Tout ça avant de devenir hôte.

Maintenant, il est connu pour animer des émissions comme The Nick Cannon Show, Wild’n Out, America’s Got Talent, Shorties de combat Lip Sync, et Le chanteur masqué.

Cannon fait vraiment tout et est constamment sous les yeux du public.

Cependant, il est également occupé lorsqu’il s’agit de sa vie privée.

Il a récemment été vu dehors et environ avec son ex-petite amie enceinte, Brittany Bell, laissant entendre qu’ils semblent être de retour ensemble.

Qui est la petite amie et la petite maman de Nick Cannon, Brittany Bell?

Qui est Brittany Bell?

Brittany Bell a 33 ans et est née le 9 novembre 1987, ce qui en fait une Scorpion. Elle est née à Barrigada, Guam.

Elle est mannequin et reine du concours de beauté, qui a reçu le titre de Miss Guam 2014.

Elle a également été Miss Arizona USA en 2010 et a représenté l’Arizona à Miss USA la même année.

Bell a également obtenu un baccalauréat en journalisme audiovisuel de l’Arizona State University.

En juin 2020, elle a annoncé qu’elle obtiendrait sa maîtrise en psychologie de l’Université Pepperdine.

Bell et Cannon sont récemment sortis pour un dîner romantique.

Le 9 novembre, Cannon et Bell sont allés dîner pour célébrer l’anniversaire de Bell à Nobu à Malibu.

Bell a annoncé sa grossesse en juillet, mais les deux se sont séparés environ deux mois plus tard.

Maintenant, des sources disent qu’ils sont «de retour ensemble et extrêmement heureux» même si leur relation est «compliquée».

La source a également ajouté: «Nick est le seul homme que Brittany aime et son amour pour lui est très inconditionnel. Ils se connaissent depuis qu’ils sont jeunes, donc la connexion qu’ils ont est profonde, ils l’appellent tous les deux une connexion d’âme … «

« … Nick est aussi un père formidable, et peu importe ce qu’il a toujours pris si bien soin d’elle et de Golden. Ils sont tous les deux ravis d’ajouter un autre enfant à leur famille, c’est un moment très heureux pour eux. »

Quand Nick Cannon et Brittany Bell ont-ils commencé à sortir ensemble?

Cannon et Bell ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2014 et depuis lors.

Avant cela, Nick Cannon était sorti avec Mariah Carey et ils étaient légalement mariés de 2008 à 2014, ayant deux enfants ensemble, Monroe et le marocain Scott Canon.

Après son divorce avec Carey, Cannon a commencé à sortir avec Bell et les deux ont eu un enfant en 2017, Golden Cannon.

Depuis lors, Cannon a été vu avec d’autres femmes lorsque Bell et lui ont été séparés, mais il a toujours maintenu une relation de coparentalité avec elle.

Depuis que leur relation a connu des hauts et des bas, les fans sont sceptiques et «Brittany a défendu sa relation contre les haineux en ligne depuis un certain temps maintenant, mais elle a toujours été convaincue que les choses se passeraient comme elles le devraient, peu importe si elle fini avec Nick ou pas.

Nick Cannon kids – combien en a-t-il avec Brittany Bell?

Cannon a deux enfants de son précédent mariage avec Mariah Carey: des jumeaux de 9 ans, Monroe et le Marocain Scott Cannon.

Cannon et Bell ont eu leur fils Golden Cannon ensemble en 2017, ce qui fait de lui 3 ans et maintenant le couple a un autre bébé en route. Bell a annoncé la grossesse le 7 juillet 2020 et a montré sa bosse de bébé avec la légende «Boule de canon», que vous pouvez voir ci-dessous.

Une source déclare: «Brittany ne pourrait pas être plus heureuse de savoir où les choses se situent entre eux en ce moment et elle se concentre simplement sur le présent et se prépare à l’arrivée de leur bébé. Elle se sent tellement reconnaissante et sa vie est pleine de bénédictions parce qu’elle est entourée d’amis et d’une famille extraordinaires. Brittany sait qu’elle et Nick sont sur la même longueur d’onde et elle est ravie de faire grandir leur famille ensemble.

La source a également ajouté: «Nick s’occupe de ce qui est important pour lui et cela ne changera pas quoi qu’il arrive dans les jours, semaines et mois à venir avec Brittany. S’ils continuent leur romance, ce sera merveilleux, mais s’ils retombent sur leur séparation, une chose est sûre, Nick sera un grand père pour leur petit, c’est primordial par-dessus tout. «

« Nick essaie de faire fonctionner les choses mais néanmoins ses intentions pour sa carrière, ses relations et sa vie sont de toujours être quelque chose de positif et ce qui se passe avec Brittany en ce moment est positif, donc tout le monde semble être heureux de la façon dont les choses se passent. «

Nick Cannon était déjà sorti avec Jessica White.

Cannon était le plus ancien mannequin, actrice et personnalité de la télévision Jessica White.

Le moment était intéressant: Cannon et White ont confirmé qu’ils sortaient ensemble le même jour que Bell a annoncé qu’elle était enceinte le 7 juillet 2020.

Cependant, White et Cannon se sont séparés deux mois plus tard.

White s’est rendu sur Instagram le 13 août et a déclaré dans une légende maintenant supprimée: «Quelqu’un qui vous apprécie ne se mettrait jamais en position de vous perdre, je suis tellement béni, je suis entier et prêt à embrasser une seule vie libre de tout bagage, je ne souhaite que le meilleur pour @nickcannon, mais vraiment excité pour le prochain chapitre de ma vie. Quelqu’un a tagué Brad Pitt et lui a fait savoir que je suis célibataire et que maman a une abondance d’amour pur à donner! Hahahahaha. »

Bien qu’il ne soit pas précisé pourquoi ils ont rompu, il semble que les choses ne se soient pas terminées dans les meilleures conditions et elle pourrait potentiellement être contrariée que Cannon ait mis Bell enceinte.

