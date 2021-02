Le Seigneur des Cieux Saison 8: date de sortie, bande-annonce, ce qui se passe, acteurs, personnages et tout

Bien que Telemundo n’ait pas encore confirmé l’achèvement d’une huitième saison de « Le Seigneur des cieux«Il semble bien que l’histoire des Casillas se poursuive très bientôt à la télévision. Après tout, Amado doit décider qui il sauvera après l’empoisonnement massif à la fin de la tranche précédente.

PLUS D’INFORMATIONS: Qu’est-il arrivé à la huitième saison de « Le Seigneur des Cieux »?

En octobre 2019, quelques mois avant l’issue de la septième saison, la productrice Mariana Iskandaran a déclaré à La Opinion que «oserais-je dire oui« Il y aura un huitième de »Le Seigneur des cieux». Comme il l’a souligné, «rien ne me rendrait plus fier qu’il y ait une huitième saison». Cependant, jusqu’en février 2021, la chaîne n’a encore fait aucune déclaration, même après la réapparition de Rafael Amaya, après avoir surmonté ses addictions, en décembre 2020.

En fait, en février 2021, Matías Novoa, l’acteur qui joue Amado Casillas, a déclaré à la chaîne Cinelatino que «Je veux vraiment le faire« , mais « Ils ne nous ont pas donné le feu vert, ils ne nous ont rien dit, il y a d’autres projets avantQu’une huitième saison de la narcoserie.

PLUS D’INFORMATIONS: Pourquoi la huitième saison de « Le Seigneur des Cieux » est-elle en danger?

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 8 «LE SEIGNEUR DU CIEL»?

Le dernier épisode de « Le Seigneur des cieux”A laissé quelques indices sur ce qui pourrait arriver dans un éventuel huitième versement. Alors que Dona Alba et son mari confrontent le caporal avec tout ce que les Casillas ont, ils arrivent enfin sur les lieux et tentent de sauver le reste de leur famille, mais il est trop tard, une bombe dirigée avec un drone tue Alba et Pulque.

À Cancun, après avoir injecté à Bérénice une substance qui l’a laissée inconsciente, Jaime poursuit son plan pour l’empêcher de révéler ses secrets et dit au médecin traitant que moins sa femme se souviendra, plus l’hôpital gagnera d’argent. Alors que Diana pense que sa sœur est en lune de miel, Bérénice est en fait dans un établissement de santé mentale.

VOIR: L’histoire de la première scène intime de Rafael Amaya et Sabrina Saera

D’autre part, grâce à la puce qu’ils ont insérée dans le téléphone portable d’Uzcátegui, Ojeda et El Cabo sont capables de trouver l’endroit où l’enterrement de Dona Alba aura lieu. Le Colombien suggère de s’armer jusqu’aux dents pour tuer tout le monde, mais l’ancien agent de la CIA a un autre plan en tête, un plan plus discret qui implique le fentanyl.

Lorsque les Casillas se rassemblent au couvent pour tirer Alba et Pulque, Ojeda et le Cabo contaminent le réservoir d’eau du couvent avec du fentanyl et ouvrent les vannes d’arrosage. En quelques secondes, tout le monde est trempé et commence à ressentir les effets du puissant médicament.

Amado comprend la situation et demande à Corina de la Naloxone pour contrer les effets de l’opioïde. L’aide arrive juste à temps, mais elle ne comporte que 7 doses, c’est-à-dire que le frère d’Aurelio Casillas doit décider qui sauver.

VOIR: Quand « Vis a vis: El oasis » sera-t-il diffusé sur Netflix?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEL »

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux« Il n’a pas encore de bande-annonce officielle, mais ce sont quelques-unes des scènes de la tranche précédente.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DU CIEL »

Telemundo Il n’a pas encore confirmé le casting d’une prochaine saison de la narcoserie, mais ce sont quelques-uns des acteurs qui pourraient revenir.

Robinson Díaz joue Miltón Jiménez ‘El Cabo’

Carmen Aub joue Rutila Casillas

Alberto Guerra joue José María ‘Chema’ Venegas

Ninel Conde joue Evelina

Iván Arana joue Ismael Casillas Guerra

Alejandro López joue Super Javi

Isabella Castillo joue Diana Ahumada

Matías Novoa joue Amado Leal, ‘Águila Azul’

Guy Ecker joue Joe Navarro

Aurelio Casillas est mort lors de la septième saison de « Le Seigneur des Cieux » (Photo: Telemundo)

QUAND LA SAISON 8 «LE SEIGNEUR DES CIEL» SERA-T-ELLE SORTIE?

La huitième saison de « Le Seigneur des cieux«Il n’a pas encore de date de sortie, mais étant donné que son créateur Luis Zelkowicz est impliqué dans un autre projet, il est probable que les nouveaux épisodes n’arriveront qu’en 2021 ou 2022.

« LE SEIGNEUR DES CIEL » AURA-T-IL UN SPIN-OFF?

Peut-être qu’un spin-off de « Le Seigneur des Cieux » est la réponse à toutes les questions. Comme le souligne People en Español, cette idée ne semble pas bouleverser les fans de la plus longue série de Telemundo, pas plus qu’elle ne semble bouleverser l’actrice Isabella Castillo.

L’interprète cubaine qui donne vie à Diana Ahumada a déclaré: « Je dis la même chose », lors d’une récente diffusion en direct sur Instagram après qu’un de ses followers a demandé un spin-off des Casillas.

Bien que l’actrice de 25 ans ait invité ses fans à écrire au réseau pour que la demande devienne réalité, il convient également de noter que cette saison de « Le Seigneur des Cieux » a été la moins vue et la plus controversée de la saga. .

«En fin de compte, nous sommes des acteurs et nous faisons notre travail et nous devons interpréter les scripts et les scripts qu’ils écrivent pour nous et pour nous, c’est très gratifiant que vous nous souteniez malgré tout ce qui peut arriver et qu’ils ne l’ont pas fait. a arrêté de nous regarder. Et qu’ils veulent une huitième saison, tout cela nous remplit de joie car le processus a été difficile », a ajouté Castillo.