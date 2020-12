Raya et le dernier dragon sortent le même jour en VOD

Lors de la grande présentation de Disney’s Day Investor’s Day, les studios ont annoncé que Raya et le dernier dragon sera lancé en VOD le jour même de sa sortie en salles!

Bien que Disney ait beaucoup d’autres annonces à venir, l’une des premières choses qu’ils ont abordées a été l’expansion du contenu à venir sur Disney + et Disney + Premiere Access (le composant VOD qu’ils avaient l’habitude de publier. Mulan).

Bien qu’ils aient promis de venir plus tard dans la présentation de quatre heures, ils sont allés de l’avant et ont révélé que Raya et le dernier dragon sera disponible chez vous, via Premiere Access, le 5 mars 2021… le jour même de sa sortie en salles.

Donc, un peu comme Warner Bros. annoncé pour leur ardoise, ce film obtiendra une version hybride permettant au public de regarder la dernière version de la manière dont il se sent le plus en sécurité. Aucun mot sur le prix de celui-ci (j’espère que ce ne sont pas les 30 € qu’ils ont essayés avec Mulan), mais nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que les informations seront disponibles.