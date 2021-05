Petit dinosaure qui ressemblait à un hibou chassé comme un aussi

Un minuscule mangeur de viande dinosaure avait une superbe vision et une audition en basse lumière qui étaient probablement aussi bonnes que celles d’un hibou. Et comme un hibou, le petit dinosaure a probablement utilisé ces capacités exceptionnelles pour traquer et attraper sa proie du désert sous le couvert de l’obscurité.

Chouette Shuvuuia (shu-VU-ya) était un théropode – un dinosaure carnivore à trois doigts et bipède. Il n’y a qu’une seule espèce connue, Shuvuuia deserti, et il était plus petit qu’un chat domestique, mesurant seulement 2 pieds (0,6 mètre) de long. Shuvuuia vécu il y a environ 75 millions à 81 millions d’années, à la fin Période crétacée (Il y a 145,5 millions à 65,5 millions d’années), dans ce qui est aujourd’hui le désert de Gobi en Mongolie.

Analyse préalable de ShuvuuiaLes os des yeux fossilisés ont révélé qu’il avait de grands yeux spécialisés pour voir dans la pénombre. Mais à l’époque, on en savait peu sur les adaptations des dinosaures à l’activité nocturne. Dans une nouvelle étude, les scientifiques ont examiné les crânes de dizaines d’espèces de théropodes éteints et d’oiseaux modernes – la seule lignée de théropodes qui a survécu jusqu’à présent. En comparant les structures oculaires et auriculaires fossilisées des dinosaures avec celles d’animaux vivants qui ont des habitudes nocturnes, les chercheurs ont pu voir si un dinosaure était adapté pour une activité de jour ou de nuit.

Les tissus mous sont rarement préservés dans les archives fossiles, mais les paléontologues peuvent trouver des indices sur les yeux et la vision des dinosaures dans les os qui forment un cercle dans l’orbite, connu sous le nom d’anneau scléral. Les anneaux scléraux se trouvent chez de nombreux vertébrés (y compris les dinosaures éteints), et le diamètre de cet anneau révèle la largeur maximale que la pupille d’un animal peut se dilater, faisant allusion à sa capacité à voir en basse lumière, a déclaré l’auteur principal de l’étude Jonah Choiniere, professeur à l’Institut d’études évolutionnistes de l’Université du Witwatersrand à Johannesburg.

Mais la chasse nocturne ne dépend pas seulement d’une bonne vue; une audition spécialisée est également essentielle. Alors les chercheurs ont examiné anatomie de l’oreille dans 88 espèces d’oiseaux et 17 théropodes fossiles éteints, en utilisant radiographie tomographie (CT) pour construire des modèles 3D numériques des crânes des animaux.

Ils ont porté une attention particulière à la cochlée, la partie du conduit auditif interne qui contient les récepteurs sensoriels pour capter les ondes sonores. Des décennies de recherches antérieures avaient montré que la longueur de ce canal est étroitement liée à la capacité d’entendre les animaux et à la longueur de ShuvuuiaSon conduit auditif a suggéré que son audition aurait été « hors du commun », a déclaré Choiniere à 45Secondes.fr.

« Shuvuuia avait des conduits cochléaires proportionnellement plus longs que même l’oiseau avec la meilleure audition: la chouette effraie », a déclaré Choiniere. De plus, la taille de ShuvuuiaLes anneaux scléraux de ce dernier ont montré qu’il possédait également « une vision nocturne incroyable – meilleure que n’importe quel oiseau vivant que nous avons mesuré », a-t-il ajouté.

Photographie du squelette fossilisé de Shuvuuia deserti. (Crédit d’image: Mick Ellison / AMNH)

La combinaison d’yeux sensibles à la lumière et d’une audition supérieure suggère que Shuvuuia aurait été très efficace pour détecter et tendre une embuscade aux proies la nuit, comme le font les hiboux. Par comparaison, le théropode Vélociraptor , qui vivait dans le désert de Gobi aux côtés de Shuvuuia, avait une forme oculaire intermédiaire, « et était probablement plus active au crépuscule », a déclaré le co-auteur de l’étude Lars Schmitz, professeur agrégé de biologie au département des sciences WM Keck du Scripps College de Claremont, en Californie.

C’est la première fois que des spécialisations aussi extrêmes pour l’audition et la vision sont documentées chez un dinosaure éteint; en combinant la vision et l’audition, l’étude fournit également les meilleures preuves du comportement nocturne des dinosaures, a déclaré Schmitz à 45Secondes.fr.

Un corps en méli-mélo

Shuvuuia était un dinosaure à l’allure étrange, et bien qu’il soit lié à de redoutables théropodes mangeurs de viande tels que Vélociraptor et Tyrannosaurus rex , « c’est totalement différent d’eux », a déclaré Choiniere.

« Il a une mâchoire légèrement construite et ses dents ressemblent à de minuscules grains de riz basmati. Il a cet œil massif, mais le bec est très petit », a-t-il déclaré. ShuvuuiaLes membres antérieurs étaient puissants et volumineux, munis d’une énorme griffe comme celle d’un écervarque. Pour couronner ce méli-mélo de caractéristiques, il y avait une paire de longues pattes arrière élancées conçues pour la course.

Shuvuuia deserti a pu se nourrir d’insectes nocturnes du désert. (Crédit d’image: Viktor Radermaker)

Aussi étrange que son corps ait pu paraître, ces traits peuvent avoir fait Shuvuuia un meilleur chasseur de nuit. Certains mammifères modernes qui vivent dans des environnements désertiques arides, comme Shuvuuia «et ils ont souvent une très bonne vision nocturne et une bonne audition», ce qui les aide à suivre et à attraper des proies difficiles à trouver, a déclaré Choiniere. Creuser des proies du désert serait également un repas facile pour Shuvuuia à déterrer avec ses puissants avant-bras.

« Cette observation que Shuvuuia aurait pu fonctionner la nuit a beaucoup de sens à la lumière du reste des adaptations », a-t-il déclaré.« Cela les met en perspective et nous permet de penser que cela se serait vraiment bien intégré dans un écosystème désertique aujourd’hui.

Les animaux qui vivent ensemble dans le même emplacement géographique ont souvent besoin des mêmes ressources pour survivre, mais ils peuvent les partager en étant soit des noctambules, soit des lève-tôt. Les dinosaures l’ont probablement fait aussi, et cette étude n’est que le début des découvertes des paléontologues sur les préférences nocturnes et diurnes de ces animaux disparus et sur la façon dont ces préférences auraient pu affecter leurs habitudes et leur comportement, a déclaré Schmitz.

« C’est quelque chose que nous ne comprenons vraiment pas encore bien dans les archives fossiles, mais nous le savons en regardant les espèces vivantes », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il y a des découvertes passionnantes qui attendent d’être faites. »

Les résultats ont été publiés en ligne le 6 mai dans la revue La science .

