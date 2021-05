Le redémarrage attendu de ‘iCarly’ a déjà une fenêtre de lancement

Uéva Design Meuble de salle de bain ABIS Blanc Déjà assemblé Une colonne en sus - Blanc

EXISTE en NOIR ! Ensemble de meubles de salle de bain suspendu et complet, au tout nouveau design. Nouveau et déjà très populaire ! ATTENTION quantités limités, dernière pièce en stock Vous souhaitez deux meubles pour réaliser une mise en place en double vasque, n'hésitez pas à nous faire une demande de tarification. Meuble de salle de bain suspendu aux finitions arrondies pour un nouveau design. MDF laqué de haute qualité. Charnières et coulisses avec amortis pour une fermeture aisée et sans bruit. Caisson miroir avec applique design pour éclairage pratique. plan vasque en céramique. Faible encombrement avec la facilité d'un placement au choix d'une colonne. Possibilité d'acheté une colonne supplémentaire, nous contacter pour une tarification. En cadeau, un miroir avec éclairage à led OFFERT Livré avec une colonne. Miroir 130x600x500mm Livré avec applique Vasque en céramique 460x600x180mm Colonne 320x350x1016mm Meuble bas latéral avec tablette 460x300x518mm Meuble bas 460x600x500mm