Samuel L. Jackson ne peut pas croire qu’il ne détient pas de record de grossièretés à l’écran

L’acteur vétéran Samuel L. Jackson veut un recomptage après avoir appris qu’il ne détient pas le record de la plupart des grossièretés à l’écran prononcées dans les longs métrages. Pendant des décennies, Jackson a été connu pour jouer des personnages qui ne se retiennent pas en ce qui concerne le langage grossier, jusqu’au message personnalisé qu’il Pulp Fiction persona a brodé sur son portefeuille à la façon dont il exprime ses frustrations face aux serpents dans un avion. Il est synonyme de jurons dans les films, et il est raisonnable de croire qu’il est parmi les acteurs les plus grossiers de tous les temps.

Même ainsi, Jackson n’est apparemment pas le détenteur actuel du record. Au Le spectacle de ce soir, l’acteur a été informé par Jimmy Fallon que, selon un sondage Buzz Bingo, il y avait en fait deux autres acteurs qui juraient plus souvent que lui dans les films. Dans la première place selon la liste se trouve Jonah Hill avec 376 blasphèmes jaillis dans les films avec Leonardo DiCaprio juste derrière avec 361 blasphèmes, des chiffres qu’ils ont tous deux sans aucun doute augmenté de façon exponentielle en co-vedette dans Martin Scorsese. le loup de Wall Street.

Cela place Jackson à la troisième place sur la liste avec 301 jurons prononcés, le plaçant au-dessus d’Adam Sandler à 295 et d’Al Pacino à 255. Répondant à la liste sur Le spectacle de ce soir, Jackson a jeté un drapeau car il ne veut pas croire qu’il a été battu par Jonah Hill. Le pilier de Marvel Cinematic Universe a déclaré que quelqu’un devait avoir mal compté les mots de malédiction quelque part le long de la ligne. Ou comme le dit Jackson :

« C’est une connerie. Je veux dire, non. Non, pas question mec. Jonah Hill, vraiment? Et Leo? C’est impossible, mec. Je ne le crois pas. Quelqu’un a mal compté. »

Dans tous les cas, Fallon et Jackson ont tous deux convenu que Jackson est « le champion » en matière de la mot maudit, le mot particulier pour lequel Jackson est peut-être le plus connu, qu’ils ne peuvent évidemment pas répéter sur NBC.

Samuel L. Jackson le nettoie quand il en a besoin





Studios Marvel

Il est peut-être connu pour sa filmographie pleine d’action qui a amené à plusieurs reprises certains mots de quatre lettres de Jackson, bien qu’il soit capable de le nettoyer pour les bons rôles. Il n’est pas aussi grossier que Nick Fury dans Homme de fer et les films de Marvel Cinematic Universe, et il ne pouvait pas non plus lâcher des bombes F sur Mace Windu dans le Guerres des étoiles la franchise. Ces rôles sont toujours parmi les plus célèbres de Jackson dans sa carrière, ce n’est donc pas qu’il Besoins jurer, mais tous ceux qui ont vu son travail coté R conviendront qu’il est parmi les meilleurs pour le faire.





Plus tard ce mois-ci, Jackson recevra un Academy Award honorifique lors de la cérémonie des Oscars avec Elaine May et Liv Ullman. Les fans peuvent également le voir dans la prochaine série Apple TV + Les derniers jours de Ptolémée Gray ainsi que la série Marvel Invasion secrète qui le remettra dans le rôle de Nick Fury. Il a récemment joué dans les films Le protégé, Spirale : extraite du livre de Sawet Garde du corps de la femme du tueur à gages.





