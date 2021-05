Mini Review: Wreckfest (PS5) – Pas un énorme saut sur PS5, mais toujours un bon moment fracassant

Wreckfest embrasse pleinement ce qu’il est, et vous devez le respecter. Le coureur effronté et déformant de l’aile de Bugbear a été lancé sur PlayStation 5 dans le cadre de la gamme PlayStation Plus de mai, et c’est toujours l’expérience chaotique et joyeuse de Destruction Derby que les gens adorent. Dans le saut vers un nouveau matériel, le jeu profite définitivement dans quelques domaines, bien que certaines améliorations soient meilleures que d’autres.

L’amélioration la plus notable (et appréciée) est le saut de 30 à 60 images par seconde, ce qui le rend lisse, même avec tous les empilements et les débris volants. À notre époque avec la version PS5, nous n’avons pas repéré un seul problème de performance – cela semble solide comme le roc. Le développeur a également fait des efforts pour utiliser les cloches et les sifflets du contrôleur DualSense. Les déclencheurs ont des degrés de résistance variables en fonction de l’action – il est plus difficile d’appuyer sur l’accélérateur lorsque vous subissez des dégâts importants, par exemple. Pendant ce temps, les haptiques fournissent un retour directionnel lorsque vous êtes dans une ferraille. Bien que ce ne soit pas l’utilisation la plus impressionnante de la technologie, c’est bien sûr un cran au-dessus de l’expérience du contrôleur sur PS4.

Les temps de chargement, plutôt longs sur le matériel précédent, sont nettement améliorés ici. Toute personne frustrée par les longues attentes entre les événements passera un meilleur moment avec la version PS5. Cependant, par rapport aux autres titres PS5 natifs, les charges de Wreckfest sont toujours plus longues – j’espère que c’est quelque chose qui peut être encore optimisé.

En dehors de cela, il existe une utilisation basique mais utile de la carte d’activité pour vous mettre rapidement dans les événements de carrière, et le multijoueur en ligne fonctionne très bien, bien que nous ayons rencontré des problèmes de latence là-bas. Dans l’ensemble, cependant, c’est une mise à niveau assez décente vers un jeu amusant. Si vous souhaitez en savoir plus sur Wreckfest, consultez notre examen de la version PS4 ici.