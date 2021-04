Peaky Blinders 6 agrandit son casting

Cameo Thunder Wash 600 RGBW

Cameo Thunder Wash 600 RGBW, Lampe stroboscopique, Blinder et Wash en un seul appareil, 648 LED RGBW CMS de 0,2 Watt de puissance chacune, Rendement lumineux élevé de 6.700 lm, Clignotements stroboscopiques par seconde réglable de 1 à 30, Contrôlée par DMX, son et commande manuelle, Fonctionnement autonome et maître/ [email protected] +*Données techniques :*@+, Type de LED : 648 x LED CMS de 0,2 Watt RGBW, Angle du faisceau : 100°., Nombre de canaux DMX : 1 / 2 / 3 / 4 / 7, Connecteur DMX : entrée/sortie XLR 3 broches, Alimentation électrique : CA 100 - 240 Volt ~50-60Hz, Connecteurs d'alimentation : entrée et sorite Power Twist, Consommation électrique : 160 Watt, Couleur : Noir, Dimensions (L x P x H) : 335 x 93 x 182 mm, Poids : 3,1 kg