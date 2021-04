Riot Games ferme le jeu créé par les fans de League of Legends

Tingletouch Games Luck and Love Jeu érotique de pour couples

Êtes-vous prêt pour la partie de Yahtzee la plus chaude de votre vie ? Luck and Love est un jeu de dés coquin et passionnant où vous remportez des défis érotiques parmi les 666 proposés en obtenant différentes combinaisons sur votre feuille de score. Chaque carte de score comporte des défis d'échauffement d'un côté et des défis encore plus chauds de l'autre, vous pouvez donc choisir si vous voulez que le jeu s'arrête après un tour de préliminaires, ou si vous voulez faire tapis pour atteindre les cartes orgasme. Voici des exemples de défis plus doux : « Laissez votre partenaire vous attacher et faire ce qu'il veut pendant 3 minutes, avec les vêtements » ou « Jouez avec les mamelons de votre partenaire pendant 3 minutes, embrassez, chatouillez, taquinez ». Les défis plus juteux sont, par exemple : « Recevez une fellation pendant 2 minutes pendant que votre partenaire vous caresse avec un glaçon de la manière qu'il/elle veut » ou « Faites ce que vous voulez avec votre partenaire pendant 3 minutes, mais uniquement sur la table de la cuisine ». Le jeu est en anglais, mais les règles sont simples et faciles à suivre. Convient à tout le monde quelle que soit l'orientation sexuelle. Luck and Love est le jeu sans perdants. Vous gagnez tous les deux une nuit chaude et intense.