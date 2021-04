Stratolaunch fait voler le plus gros avion du monde lors de son deuxième vol d’essai

Smartbox Baptême de l'air en ULM d'1h et initiation au pilotage lors d'1 vol de 30 min en Charente Coffret cadeau Smartbox

Avis aux amateurs de sensations fortes ! Prenez rendez-vous avec l’Aéroclub de la Pierre Levée et vivez une aventure exceptionnelle dans le ciel de Charente. Depuis l’une des plus belles pistes en herbe de la région, vous serez briefés pendant 10 minutes sur l’expérience palpitante qui vous attend. Au programme, 1 baptême de l’air en ULM d’1h et 1 vol de découverte à l’initiation du pilotage de 30 minutes pour faire le plein d’émotions et créer des souvenirs inoubliables. Survolez vignobles, villages charmants et plus encore aux côtés d’un professionnel expérimenté qui se fera le plaisir de partager sa passion avec vous. De retour sur la terre ferme, vous profiterez d’un débriefing de 15 minutes pour revivre les moments forts de cette balade aérienne riche en adrénaline. Une boisson ainsi qu’un certificat de vol viendront compléter cette sortie incroyable. Décollage imminent !