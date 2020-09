Où danser sur 3 têtes de sentinelles au cimetière de sentinelles dans “ Fortnite ”

Voici où danser sur trois têtes Sentinel différentes à l’emplacement du cimetière Sentinel à … [+] «Fortnite». Crédit: Epic Games

Le lot de cette semaine Fortnite les défis sont douloureusement simples.

Epic Games a décidé de rendre la plupart des défis sans combat et sans recherche de poitrine ridiculement faciles pour une raison quelconque. Il est révolu le temps des quêtes plus intelligentes, comme chercher entre des points de repère ou trouver de la musique de piano, puis la jouer. C’est la vie.

Vous pouvez voir tous les défis de la semaine 2 ici. Découvrez où rebondir sur les jouets pour chiens à Ant Manor ici.

Je ne sais pas pourquoi Epic a paralysé ses défis – y compris mettre des icônes sur la carte des défis qui vous dirigent essentiellement vers des emplacements – mais bon. Nous voilà.

L’un des défis de cette semaine oblige les joueurs à danser sur la tête de trois sentinelles tombées au cimetière des sentinelles. Voici où vous pouvez le trouver sur la carte:

Cimetière des sentinelles Crédits: Erik Kain

Comme vous pouvez le voir, c’est dans la vallée juste au sud de The Authority, à l’ouest de Lazy Lakes et au nord de Misty Meadows. Vous y trouverez plusieurs des robots gargantuesques. Il suffit de grimper dessus et de danser – en regardant bien sûr les bogies qui arrivent. Résoudre ce défi vous rapporte 25 000 XP.

Un autre conseil pratique, gracieuseté de FortniteInsider, est la possibilité de résoudre une carte perforée pendant que vous y êtes. Sautez ou grimpez simplement sur l’une des mains des Sentinelles et vous obtiendrez le succès «C’est pratique» et 14 000 XP, ce qui porte votre total à 39 000. Pas trop mal!

Jusqu’à présent, je m’éclate avec la saison 4 et je suis impatient de voir quels autres lieux et pouvoirs mythiques Epic ajoute au jeu. J’espère aussi vraiment que nous aurons une prochaine saison DC basée sur la bande dessinée. Et hé, pourquoi ne pas lancer Dark Horse dans la course? Conan, Alien, etc. Cela pourrait être plutôt cool. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison Twitter ou Facebook.

Bonne danse, jeunes padawans!

