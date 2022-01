Clip exclusif: les cinéastes d’Encanto expliquent comment les expériences familiales ont inspiré le film

Tout commence avec la famille, comme on le voit dans notre clip exclusif de la sortie vidéo à domicile de Disney’s Encanto. La sortie comprend également une version de film à chanter, des fonctionnalités bonus inédites et des scènes supprimées – et est maintenant disponible sur les principales plateformes numériques, y compris Apple TV et Prime Video, et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 8 février. Il est également actuellement diffusé sur Disney +.

Encanto est réalisé par Jared Bush et Byron Howard. Lin-Manuel Miranda a contribué à l’histoire et a fourni des chansons originales pour le film. Les trois cinéastes sont présentés dans notre clip exclusif, car chacun d’eux explique comment leurs expériences familiales réelles ont contribué à façonner Encanto. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

« L’idée de perspective dans votre famille est ce qui Encanto est tout au sujet », dit Howard dans le clip. « Votre grand-mère a tellement vécu que vous n’étiez tout simplement pas là. Vous vous ressemblez beaucoup, à bien des égards, mais vos expériences ont été très différentes. »

Bush a ajouté: « Les familles sont merveilleuses. Les familles sont compliquées. Être honnête à propos de la famille est vraiment important. »

Howard poursuit en expliquant comment Encanto se sont réunis en premier lieu à la suite du fait que les cinéastes se sont parlé de leurs propres expériences familiales. Tous les trois savaient qu’ils voulaient collaborer sur quelque chose, mais n’avait pas d’idées précises en tête. Ils en sont venus à réaliser que ce qu’ils avaient tous en commun était qu’ils faisaient tous partie d’une famille « grande, folle, élargie ». C’est à ce moment-là qu’ils ont trouvé leur inspiration juste là pour Encanto, car ils « pensaient qu’un film sur une grande famille élargie n’avait vraiment pas été fait en tant que comédie musicale à Disney » auparavant.





« Nous voulions vraiment dire : ‘Que se passe-t-il si nous pouvons capturer la complexité d’une famille ?' », déclare Miranda. « Je pense que, surtout dans les cultures latines, la famille est si importante. Je viens d’une grande famille, tout le monde que je connais vient d’une grande famille, nous voulions donc pouvoir capturer cette complexité dans un monde animé. »

Encanto a été un grand succès pour Disney





Disney

Encanto a plutôt bien performé auprès des critiques et des cinéphiles à sa sortie. Il a fait ses débuts à la première place du box-office et a été le deuxième film d’animation le plus rentable de 2021 et a attiré un grand nombre lors de ses débuts sur Disney + en décembre. Il a également remporté le prix du meilleur long métrage d’animation aux Golden Globes. Sa bande originale a également dominé les charts musicaux avec la chanson « We Don’t Talk ABout Bruno » atteignant le n ° 1 du classement des singles britanniques et le n ° 2 aux États-Unis. Panneau d’affichage Chaud 100.





Encanto suit une famille multigénérationnelle et se concentre principalement sur Mirabel Madrigal (Stephanie Beatriz), le seul membre de la famille à ne pas être doué du « miracle » de la magie. Sans aucune capacité spéciale, Mirabel entreprend de sauver la famille et leur maison magique lorsqu’elle apprend qu’ils risquent tous de perdre leur magie.





jeen-yuhs : les réalisateurs d’une trilogie de Kanye vous ont dit qu’il devait prendre du recul Clarence « Coodie » Simmons et Chike Ozah ont parlé de demander à Ye de prendre du recul par rapport au documentaire jeen-yuhs: A Kanye Trilogy.

Lire la suite





A propos de l’auteur