Murder Drones Episode 3 Date de sortie : Première anticipée en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

Toutes les personnes qui aiment regarder des séries animées sont actuellement très excitées par la date de sortie de l’épisode 3 de Murder Drones. Ses épisodes précédents ont réussi à attirer l’attention de nombreux fans de différents pays. Donc, après avoir remarqué tout cet engouement et cette curiosité pour le prochain épisode parmi les fans, nous sommes là pour vous aider avec un guide séparé.

Ici, nous allons essayer de partager tous les détails sur cette série en cours et son prochain épisode comme la date de sortie de Murder Drones Episode 3, la liste des épisodes, les détails de la distribution, comment pouvez-vous profiter de cette série dans différentes régions et bien plus encore. Alors, sans perdre de temps, connaissons tous les détails.

Il s’agit d’une série australienne de science-fiction animée par ordinateur. Le nom de son créateur est Liam Vickers, produit par Glitch Productions. Son premier épisode est sorti le 29 octobre 2021. Avec la sortie de son premier épisode, cette série animée devient très populaire non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays. Vous serez surpris de savoir que son premier épisode a enregistré environ 7 000 000 vues.

L’histoire de cette série se déplace juste autour des robots. Au début, vous constaterez que l’humanité entière s’est effondrée à cause de l’exploitation minière sur terre à cause de l’effondrement du noyau. Après l’extinction des humains, les robots ont commencé à rendre leur civilisation similaire aux humains, mais les robots tueurs essaient de tuer les robots voyous qui ne suivent pas le protocole de l’entreprise. Vous avez maintenant une idée approximative de l’intrigue de cette série et vous pouvez facilement comprendre pourquoi les gens aiment cette série. Parlons donc de la date de sortie de Murder Drones Episode 3.

Murder Drones Épisode 3 Date de sortie

Donc, si nous parlons de la date de sortie de Murder Drones Episode 3. Pour le moment, la date de sortie de l’épisode 3 n’a pas été officiellement annoncée mais il va sortir très bientôt. Nous espérons que les créateurs feront bientôt l’annonce officielle de la sortie de l’épisode 3. Nous partagerons toutes les dernières informations sur cette page dès que possible.

Détails sur l’épisode 2 plus tôt Premier

Maintenant que nous savons que l’épisode 2 sortira officiellement le 18 novembre 2022, mais pour une raison quelconque, l’épisode 2 aura une première dans différentes régions où vous pourrez profiter de cet épisode sur grand écran.

Si vous voulez connaître tous les détails à ce sujet, cliquez ici.

Où diffuser cette série ?

Si vous souhaitez diffuser ses épisodes publiés, vous pouvez le regarder sur Youtube. Jusqu’à présent, si vous avez manqué son premier épisode, nous vous recommanderons à tous de regarder cet épisode en premier.

Distribution de la série

Ici, nous allons partager la liste des acteurs qui ont donné leur voix aux personnages de cette série animée.

Sean Chiplock comme Thad

Elsie Lovelock comme Uzi

Désignation de série N exprimé par Michael Kovach

Désignation de série V exprimée par Nola Klop

Désignation de série J exprimée par Shara Kirby

Khan exprimé par David J.Dixon

Hayley Nelson comme voix supplémentaires

Kevin Lerdwichagul comme Braxton

Cameron Gavinski comme Makarov

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 3 de Murder Drones, sa plate-forme de diffusion en continu, le premier épisode de l’épisode 2 et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour regarder cet épisode. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Murder Drones Episode 3 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

