Nouvelle bande-annonce pour Ted Lasso, saison 3 : quand la série Apple TV+ sort en avant-première

La troisième saison de »ted lasso » vient de dévoiler sa date de sortie. Après une longue attente, AppleTV+ a publié la bande-annonce de la saison 3 de la série acclamée, confirmant sa date de sortie pour le 15 mars.

La nouvelle bande-annonce révèle le retour de plusieurs personnages préférés du public, dont Brett Goldstein comme Roy Kent chasse à la brendan comme le Coach Beard, Hannah Waddingham comme Rebecca Welston et jason sudeikis en tant que personnage titulaire Ted Lasso.

La saison 3 comprendra un total de 12 épisodes, se concentrant une fois de plus sur l’équipe de football de l’AFC Richmond alors qu’elle se bat pour une place dans la Premiere League. Ted devra une fois de plus garder son équipe sous contrôle tout en équilibrant sa vie de famille, tandis que Rebecca entreprend de faire tomber son ex-mari Rupert, propriétaire de West Ham United.

« Les choses semblent s’effondrer à la fois sur et en dehors du terrain, mais l’équipe Lasso est prête à faire de son mieux de toute façon », lit-on dans la description officielle.

De nombreux fans pensaient que la troisième saison de »Ted Lasso » arriverait en 2022, mais la production de la série a été retardée pour différentes raisons, telles que Sudeikis demandant divers changements au script, insistant sur le fait que plusieurs des arcs de la série être modifié les personnages dans une large mesure. Il a même été signalé que le retard avait irrité de nombreux membres de la distribution, qui estimaient qu’ils manquaient d’autres opportunités.

À l’origine, » Ted Lasso » devait durer trois saisons au total, mais en raison du grand succès, la série pourrait avoir plus de saisons. Selon Channing Dungeyprésident et chef de la direction de Télévision Warner Bros.Sudeikis et Bill Lawrence, créateurs du show, pourraient être ouverts à une quatrième saison.

« Ce qui avait été initialement la vision que Jason et Bill avaient, quand ils sont entrés dans la première saison, était vraiment une structure en trois actes. Mais je pense que c’est devenu l’une de ces choses qui, au fur et à mesure que vous avancez, et si vous tombez dans amoureux de ce monde et de ces personnages, il est difficile de dire au revoir », a déclaré Dugney.

La saison 3 de »Ted Lasso » arrive sur Apple TV+ le 15 mars.