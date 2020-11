Le télescope portoricain Arecibo est en train de s’effondrer, ce qui inquiète les scientifiques pour leurs recherches

The Associated Press17 nov.2020 09:56:04 IST

Les câbles géants et vieillissants qui supportent l’un des plus grands radiotélescopes à une seule parabole du monde se déroulent lentement sur ce territoire américain, poussant un observatoire réputé pour son rôle clé dans les découvertes astronomiques au bord de l’effondrement.

L’observatoire d’Arecibo, qui est attaché au-dessus d’un gouffre dans la région montagneuse luxuriante de Porto Rico, possède un plat de 1000 pieds de large (305 mètres de large) présenté dans le film de Jodie Foster «Contact» et le film de James Bond «GoldenEye». L’antenne et un dôme suspendu au-dessus ont été utilisés pour suivre les astéroïdes se dirigeant vers la Terre, mener des recherches qui ont conduit à un prix Nobel et ont aidé les scientifiques à essayer de déterminer si une planète est habitable.

«En tant que personne qui dépend d’Arecibo pour ma science, j’ai peur. C’est une situation très préoccupante en ce moment. Il y a une possibilité d’échec catastrophique en cascade », a déclaré l’astronome Scott Ransom de l’Observatoire nord-américain Nanohertz pour les ondes gravitationnelles, une collaboration de scientifiques américains et canadiens.

La semaine dernière, l’un des principaux câbles d’acier du télescope, capable de supporter 544 000 kilogrammes, s’est cassé sous seulement 283 000 kilogrammes. Cette défaillance a encore mutilé la parabole du réflecteur après la rupture d’un câble auxiliaire en août, déchirant un trou de 100 pieds et endommageant le dôme au-dessus.

Les responsables ont déclaré qu’ils étaient surpris car ils avaient évalué la structure en août et pensaient qu’elle pourrait gérer le changement de poids sur la base des inspections précédentes.

C’est un coup dur pour le télescope que plus de 250 scientifiques du monde entier utilisaient. L’établissement est également l’une des principales attractions touristiques de Porto Rico, attirant quelque 90 000 visiteurs par an. La recherche est suspendue depuis août, notamment un projet aidant les scientifiques dans leur recherche de galaxies proches.

Le télescope a été construit dans les années 1960 et financé par le ministère de la Défense dans le cadre d’une campagne visant à développer des défenses anti-missiles balistiques. Il a subi plus d’un demi-siècle de catastrophes, notamment des ouragans et des tremblements de terre. Les réparations de l’ouragan Maria, qui a dévasté Porto Rico en 2017, étaient toujours en cours lorsque le premier câble s’est brisé.

Certains nouveaux câbles devraient arriver le mois prochain, mais les responsables ont déclaré que le financement des réparations n’avait pas été établi avec les agences fédérales. Les scientifiques préviennent que le temps presse. Seule une poignée de câbles prend désormais en charge la plate-forme de 900 tonnes.

«Chacun des câbles restants de la structure supporte maintenant plus de poids qu’auparavant, augmentant la probabilité d’une autre défaillance du câble, ce qui entraînerait probablement l’effondrement de toute la structure», a déclaré l’Université de Floride centrale, qui gère l’installation, dans un communiqué. déclaration vendredi.

Les responsables de l’université disent que les équipages ont déjà remarqué des ruptures de fil sur deux des câbles principaux restants. Ils avertissent que les employés et les sous-traitants courent des risques bien qu’ils s’appuient fortement sur des drones et des caméras à distance pour évaluer les dommages.

L’observatoire évalue les dégâts à plus de 12 millions de dollars et cherche de l’argent auprès de la National Science Foundation, une agence fédérale indépendante propriétaire de l’observatoire.

Le porte-parole de la Fondation, Rob Margetta, a déclaré que l’ingénierie et les estimations de coûts n’étaient pas terminées et que le financement des réparations impliquerait probablement le Congrès et des discussions avec les parties prenantes. Il a déclaré que l’agence examinait «toutes les recommandations d’action à Arecibo».

«NSF est en dernier ressort responsable des décisions concernant la sécurité de la structure», a-t-il déclaré dans un courriel. «Notre priorité absolue est la sécurité de toute personne sur le site.»

Des représentants de l’université et de l’observatoire ont déclaré que le directeur du télescope, Francisco Córdova, n’était pas disponible pour commenter. Dans un message Facebook, l’observatoire a déclaré que la maintenance était à jour et que la dernière évaluation structurelle externe a eu lieu après l’ouragan Maria.

Les dommages les plus récents sont probablement dus à la dégradation du câble avec le temps et au poids supplémentaire après la rupture du câble auxiliaire, a déclaré l’université. En août, la prise contenant ce câble est tombée en panne, probablement en raison d’une erreur de fabrication, a indiqué l’observatoire.

Les problèmes ont interrompu les travaux de chercheurs comme Edgard Rivera-Valentín, un scientifique de l’Association de recherche spatiale des universités au Lunar and Planetary Institute au Texas. Il avait prévu d’étudier Mars en septembre lors de son approche rapprochée de la Terre.

« C’est le Mars le plus proche qui allait être tout en étant également observable depuis Arecibo jusqu’en 2067 », a-t-il déclaré. «Je ne serai pas là la prochaine fois que nous pourrons obtenir ce niveau de données radar.»

L’observatoire de Porto Rico est considéré comme crucial pour l’étude des pulsars, qui sont les restes d’étoiles qui peuvent être utilisés pour détecter les ondes gravitationnelles, un phénomène qu’Albert Einstein a prédit dans sa théorie de la relativité générale. Le télescope est également utilisé pour rechercher de l’hydrogène neutre, ce qui peut révéler la formation de certaines structures cosmiques.

«Il a plus de 50 ans, mais il reste un instrument très important», a déclaré Alex Wolszczan, astronome d’origine polonaise et professeur à la Pennsylvania State University.

Il a aidé à découvrir les premières planètes extrasolaires et pulsar et a crédité l’observatoire pour avoir une culture qui lui a permis de tester ce qu’il a décrit comme des idées sauvages qui ont parfois fonctionné.

«Le perdre serait un coup vraiment énorme pour ce que je pense être une science très importante», a déclaré Wolszczan.

Astronome à l’observatoire dans les années 1980 et au début des années 1990, Wolszczan utilise toujours le télescope pour certains travaux car il offre une combinaison inégalée de gamme haute fréquence et de sensibilité qui, selon lui, permet un «vaste éventail» de projets scientifiques. Parmi eux: l’observation des molécules de la vie, la détection des émissions radio des étoiles et la réalisation de travaux de pulsar.

Le télescope était également un terrain d’entraînement pour les étudiants diplômés et largement apprécié pour ses opportunités éducatives, a déclaré Carmen Pantoja, astronome et professeur à l’Université de Porto Rico, la plus grande université publique de l’île.

Elle s’y est appuyée pour sa thèse de doctorat et s’est souvenue l’avoir regardée avec étonnement quand elle était une jeune fille.

«J’ai été frappée de voir à quel point c’était grand et mystérieux», a-t-elle déclaré. «L’avenir du télescope dépend en grande partie de la position de la National Science Foundation … J’espère qu’ils pourront trouver un moyen et qu’il y aura de la bonne volonté pour le sauver.»

