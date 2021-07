Megan Fox, fan de longue date de bandes dessinées, aimerait rejoindre les univers Marvel ou DC

Megan Fox espère voir ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) ou l’univers de divertissement DC (DCEU) dans son avenir. Fox, qui n’est pas étrangère aux grandes franchises avec ses rôles dans le Transformateurs et Teenage Mutant Ninja Turtles série, a récemment longuement parlé de sa carrière dans une nouvelle interview avec le Washington Post. Elle aborde de nombreux rôles qu’elle a interprétés au cours de ses 20 ans de carrière, du film d’horreur le corps de Jennifer à la sitcom moderne Nouvelle fille.

Alors, quelle pourrait être la prochaine étape pour Megan Fox à ce stade de sa vie ? Apparemment à la recherche de la prochaine grande chose, Fox a déclaré à la publication qu’elle avait grandi en tant que fan de bandes dessinées et de romans graphiques, et qu’elle « adorerait faire partie de la merveille ou les univers de DC Comics. » Elle ne nomme aucun personnage spécifique, ni ne dit si elle voudrait être un super-héros ou un super-vilain, car il semble que faire partie de l’une ou l’autre des franchises majeures serait assez bon pour elle.

L’un des premiers grands rôles de Fox était celui de Mikaela Barnes dans le tout premier Transformateurs film. Sorti en 2007, le film a été réalisé par Michael Bay, qui a ensuite ramené Fox pour la suite de 2009. Transformers: La revanche. La même année, leur relation a été entachée lorsque Fox a déclaré que Bay était « un cauchemar avec lequel travailler », le comparant même à Hitler sur le plateau. Fox a été licencié de la franchise à cause des commentaires, ce qui, selon Bay, était la décision de Steven Spielberg.

« Je n’ai pas été blessé, parce que je sais que c’est juste Megan. Megan adore obtenir une réponse », a déclaré Bay à GQ à propos de l’incident. « Et elle le fait d’une mauvaise manière. Je suis désolé, Megan. Je suis désolé de t’avoir fait travailler douze heures. Je suis désolé de te faire arriver à l’heure. Les films ne sont pas toujours chaleureux et flou. »

Des années plus tard, Bay et Fox ont rafistolé les choses et il l’a choisie pour le rôle principal d’April O’Neil en 2014 Teenage Mutant Ninja Turtles redémarrage, qu’il a produit. Fox est également revenu au rôle dans la suite de 2016 Teenage Mutant Ninja Turtles : Sortir de l’ombre. L’année dernière, Fox a montré son côté plus rugueux en tant que vedette principale du thriller d’action Voyou, dans lequel l’actrice incarne un mercenaire qui est la proie d’une lionne assoiffée de sang.

Sur le petit écran, Fox est également connu pour jouer Reagan Lucas sur Nouvelle fille, un rôle qu’elle dit être le plus proche de sa personnalité réelle dans sa nouvelle interview WaPo. Elle a également animé les docuseries Travel Channel Legends of the Lost avec Megan Fox en 2018. Pendant ce temps, alors que Fox n’a pas encore joué un rôle d’adaptation de bande dessinée en direct, elle a exprimé Lois Lane dans un épisode de Poulet Robot.

Fox peut également être vu dans le nouveau thriller Jusqu’à la mort, qui vient d’être publié et salué par la critique. Réalisé par SK Dale, le film met également en vedette Callan Mulvey, Eoin Macken, Aml Ameen et Jack Roth. Elle sera également la co-vedette avec Bruce Willis et Emile Hirsch dans le prochain thriller policier Minuit dans le Switchgrass, qui sortira également prochainement le 23 juillet 2021. Cette nouvelle nous vient du Washington Post.

