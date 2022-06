Qui est la voix de Dark Vador dans « Obi-Wan Kenobi »

Bien que Hayden Christensen soit en charge de jouer Anakin Skywalker/Darth Vader dans « Obi Wan Kenobi« , la nouvelle série de la franchise »guerres des étoiles » sur Disney Plus, il n’est pas responsable de la voix du méchant emblématique. La tâche incombe à James Earl Jones, qui a fait la même chose dans les épisodes IV, V, VI et IX.

La participation de Jones à la fiction mettant en vedette Ewan McGregor Ce n’était pas une chose sûre, car le Star Wars Celebration Day n’a pas été annoncé et l’acteur de 91 ans n’a joué que par intermittence ces dernières années. De plus, Matt Sloan et Scott Lawrence expriment également Lord Vader dans certains projets.

Cependant, dans le troisième épisode de « Obi Wan Kenobi”, james comte jones a de nouveau exprimé l’alter ego masqué d’Anakin Skywalker lorsqu’il a parlé à Reva l’inquisiteur (Moses Ingram) lors d’une holoconférence. Tous deux sont sur les traces du légendaire Jedi.

Jones a également exprimé Dark Vador dans la série animée « Rebelles de la guerre des étoiles » et en « Rogue One: Une histoire de Star Wars”, ainsi que dans les attractions des parcs à thème.

Obi-Wan Kenobi et Dark Vador se sont retrouvés dans le troisième épisode de la nouvelle série « Star Wars » (Photo : Disney Plus)

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU LA VOIX ORIGINALE DE DARTH VADER ?

La voix de Dark Vador dans la trilogie originale de « guerres des étoiles« est fort, imposant et menaçant, c’est-à-dire qu’il est mémorable, donc les producteurs de »Obi Wan Kenobi” s’est tourné vers la récréation numérique pour rendre le son du méchant emblématique aussi similaire que possible aux premiers films.

Même si james comte jones participe également àRogue One: Une histoire de Star Wars« La voix qu’il donne à Lord Vader n’est pas la même que celle entendue dans la trilogie originale, probablement en raison du vieillissement de l’acteur.

Pour que cela ne se reproduise plus, en «Obi Wan Kenobi« Ils ont utilisé la même technologie que celle utilisée pour la voix de Luke Skywalker dans »Le Mandalorien« O »Le livre de Boba Fett», on le voit au générique du troisième chapitre, où apparaît Respeecher, la société en charge de la recréation numérique de la voix de Dark Vador.

Selon Screen Rant, pour adapter la voix de Mark Hamill à celle du jeune Luke »de nombreux anciens enregistrements multimédias ont été pris et introduits dans un modèle d’IA, qui pourrait alors reproduire la voix beaucoup plus près de la façon dont elle sonnait auparavant”. Apparemment, ils ont fait la même chose pour Vader.