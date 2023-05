La série INTRIGUING ACTION avec KEREM BÜRSIN à voir sur PRIME VIDEO

Grantek Mini Caméra Action avec Ecran

<p>Avec son excellente qualité vidéo et photo, et son exceptionnelle stabilité d'image, il est possible de voir et d'enregistrer n'importe quelle activité, même extrêmement dynamique, sans ressentir les chocs ou tremblements au niveau de l'image.</p> <p>Autre que le sport, cette caméra peut tout à fait être utilisée pour des activités plus calmes, artistiques par exemple, ou pour se promener et faire du tourisme, et même se protéger.</p> Points forts : <ul> <li>Ecran intégré pour visualisation en direct</li> <li>Stabilisation de l'image</li> <li>Qualité d'image Full HD 1080P</li> <li>Enregistrement sur carte micro SD</li> <li>Mode photo ou vidéo</li> <li>Autonomie jusqu'à 2 heures</li> <li>Nombreux supports et fixations disponibles</li> </ul> <p></p> Une caméra action pour vivre et revivre tous vos évènements : <p>Parfaitement adapté pour suivre des mouvements rapides, cette caméra est idéale pour voir ou enregistrer un évènement réel, que vous fassiez une épreuve sportive intense, que vous jouiez une musique, fassiez un dessin, une peinture ou que vous participiez à un repas de famille.</p> <p>Chaque moment peut être important et cette mini caméra vous permet de les immortaliser.</p> <p>Grâce à son excellente qualité d'image en 1080P, les enregistrements sont extrêmement nets et offrent d'impressionnants détails chaque seconde.</p> <p>Avec une excellente stabilité d'image chaque moment sera retransmis avec une fluidité extrême sans aucun tremblement ou saccades causées par un mouvement.</p> Un écran intégré pour suivre en direct ses activités : <p>En fonction des activités que vous souhaitez filmer ou enregistrer, vous aurez peut-être envie de constater en temps réel le rendu vidéo que vous aurez lors des enregistrements, ou tout simplement envie de vous voir faire cette activité sous un autre angle. Pour cela, la caméra dispose d'un petit écran intégré en façade, dos à l'objectif bien sûr, qui retransmet parfaitement et dans une qualité très élevée les images filmées.</p> Plusieurs modes d'utilisation en plus de visualisation en direct : <p>Si une carte micro SD est bien insérée dans la caméra, il est bien sûr possible d'effectuer des enregistrements ou de prendre des photos en plus de profiter de l'écran intégré pour la visualisation en direct.</p> <p>La caméra est extrêmement simple d'utilisation et un simple bouton permet de basculer du mode vidéo au mode photo. Un appui sur un autre bouton permet de lancer simplement l'enregistrement ou la prise photo.</p> <p>Tous les fichiers enregistrés sont ensuite visibles très facilement directement via l'écran intégré, ou par le biais d'un ordinateur, ou de votre smartphone/tablette en lisant la carte micro SD.</p> De multiples accessoires pour des prises de vue idéales en intérieur comme en extérieur : <p>Cette mini caméra de poche est fournie avec de nombreux supports et fixations différents, tout est réuni pour que vous puissiez positionner au mieux la caméra pour vos prises de vues.</p> <p>Par...