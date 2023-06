Le script de The Flash 2 est déjà terminé

Eric Favre No Rub' Flash<sup>1</sup> - Défenses naturelles<sup>2</sup> - Lot de 3 x 12 unités - Eric Favre - Size: 2kg

Lot de 3 étuis de 12 unicadoses® Saveur pin-eucalyptus Shot prêt à l'emploi : sans eau, nomade & pratiqueMaux de gorge3Confort respiratoire4Reduit la fatigue5Pour toute la famille : dès 36 moisSans effet de somnolence - No Rub Flash1 du Laboratoire Eric Favre® deviendra votre meilleur allié pour l’hiver. Sa formule composée de 13 ingrédients (dont pélargonium) a été développée pour agir sur un large spectre : • 2L'échinacée soutient les défenses naturelles de l’organisme. • 3Le bouillon blanc contribue à réduire l’irritation de la gorge, soutient et apaise en cas de chatouillement de la gorge, adoucit les maux de gorge d’une manière naturelle. • 4Le bouillon blanc contribue également à la prise en charge de la santé respiratoire au confort du système respiratoire et à la bonne santé de la poitrine et de la gorge. • 5La vitamine C contribue à réduite la fatigue et contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Notre conseil : • Prise en charge de la santé respiratoire3, poitrine3 • Irritations, chatouillements de la gorge2 • Système immunitaire4, défenses naturelles2 • Période hivernale, climatisation, (1) Unicadose® rapide et facile à prendre. - Conseils d’utilisation Pour adulte : prendre 1 shot le matin, 1 le midi et 1 le soir, pur ou dilué dans de l’eau, pendant 4 jours. Pour enfants (dès 36mois) : prendre 2 shots par jour purs ou dilués dans de l’eau, pendant 4 jours. Composition EXTRAITS AQUEUX DE : ECHINACEE, BOUILLON BLANC, EUCALYPTUS, GRIFFE DE CHAT, BOULEAU, SUREAU NOIR, FRUCTOSE, EAU, N-ACETYL-CYSTEINE, REGULATEUR D’ACIDITE : CITRATE DE SODIUM, AROME NATUREL DE PIN (1%), EXTRAIT DE ROMARIN, AROME NATUREL D’EUCALYPTUS (0.6%), ACIDE ASCORBIQUE, AROME MASQUANT, EXTRAIT DE PELARGONIUM DU CAP, SULFATE DE ZINC, EPAISSISSANT : GOMME DE XANTHANE, CONSERVATEURS : SORBATE DE POTASSIUM, BENZOATE DE SODIUM, EXTRAIT DE PEPINS DE PAMPLEMOUSSE TITRE A 50% DE BIOFLAVONOIDES, EXTRAIT D’ASTRAGALE, EDULCORANT : SUCRALOSE. Apports nutritionnels Pour 3 shots (30ml): Extrait d’eucalyptus : 35.1mg Extrait de bouillon blanc : 700mg Extrait de griffe de chat : 10mg Extrait de sureau noir : 3mg Extrait de bouleau : 10mg Extrait d’échinacée : 1 125mg N-Acétyl-cystéine : 600mg Extrait de romarin (ratio 4,1) : 250mg soit en équivalent plante : 1000mg Vitamine C : 80mg soit 100% des apports de référence Zinc : 10mg soit 100% des apports de référence Extrait de pépins de pamplemousse : 20.10mg titré à 50% Bioflanoïdes : 10.05mg Extrait d’astragales (ratio 5,1) : 1,35mg soit en équivalent plante : 6,75mg Extrait de pélargonium (ratio 10,1) : 45mg soit en équivalent plante : 450mg Précautions d’emploi Se conformer aux conseils d’utilisation. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de portée des jeunes enfants. A utiliser dans le cadre d’une alimentation variée et d’un mode de vie sain. A conserver à l’abri de la chaleur, de la lumière et de l’humidité. L’emploi chez les personnes sous traitement anti coagulant est déconseillé....