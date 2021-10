Pasión de Gavilanes 2: le retour de la telenovela a déjà une date de première

La passion des faucons C’est l’un des feuilletons les plus populaires de ce siècle, ce qui s’est reflété lorsqu’il a atteint le catalogue de services de streaming Netflix et est devenu l’un des contenus les plus consultés par les utilisateurs. Il y a près d’un an, il a été annoncé que les responsables commenceraient à préparer une deuxième saison et On a déjà un premier aperçu, ainsi que sa date de sortie. Épingle de sûreté!

La première partie du programme, diffusée entre 2003 et 2004, comprend un total de 188 épisodes d’une durée comprise entre 40 et 50 minutes chacun, que vous pouvez regarder dès maintenant sur la plateforme Red N. Il a été créé par Julio Jiménez, qui était basé sur une autre de ses fictions appelée Les eaux calmes. Un fait qui montre sa fureur est qu’en ce moment C’est la deuxième émission la plus regardée de l’histoire de la télévision colombienne.

Mario cimarro (Juan Reyes Guerrero), Danna garcia (Norma Elizondo Acevedo), Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes Guerrero), Natasha Klauss (Sarita Elizon Acevedo) et Paola Rey (Jimena Elizondo Acevedo) seront les protagonistes qui reviendront à leurs rôles mythiques après près de deux décennies. Cependant, Michel Brun (Franco Reyes Guerrero) ne pourra pas faire partie du projet d’être dans un autre en même temps et cela l’empêche de sa participation attendue.

+ De quoi parlera la deuxième saison ?

« 20 ans plus tard, les faucons seront contraints de relever de nouveaux défis qui menacent leur famille. Un crime tragique impliquant la mort d’un enseignant secoue la famille, puisque les preuves pointent les enfants de l’un des couples comme possiblement coupables, déclenchant un série d’événements déchirants qui, encore une fois, mettront à l’épreuve leur amour et leur loyauté « , note un synopsis officiel.

+ Quand est sorti Pasión de Gavilanes 2 ?

Selon la première avancée publiée sur les réseaux sociaux de Telemundo, le tournage a déjà commencé pour que Passion de Gavilanes 2 premières en 2022. En attendant le jour et le mois spécifiques, nous vous informons que le casting rejoindra Zharick León, Kirstina Lilley, Carmenza González et Taiaja Jauregui. En outre, Bernardo Flores, Sebastián Osorio et Juan Manuel Restrepo Ils incarneront les enfants de Juan Reyes et Norma Elizondo, comme une nouvelle génération de « faucons ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂