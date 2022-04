Eric Goldberg commente le retour de Disney à l’animation dessinée à la main

Lorsque Disney a fermé son studio d’animation 2D en 2004, ce fut une nouvelle dévastatrice pour les fans et les artistes. Cela semblait être la fin d’une époque, un médium sur lequel le studio a été fondé était maintenant oublié et considéré comme une chose du passé. Maintenant, près de deux décennies plus tard, et juste avant le 100e anniversaire de l’entreprise en 2023, ils reviennent au support d’animation dessiné à la main.

Eric Goldberg, un vétéran de l’animation Disney, parle de l’avenir du studio et de la magie du médium avec IndieWire. C’est pendant qu’il fait la promotion Carnet de croquisune prochaine série documentaire en six parties qui arrive sur Disney +, la bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

« Je pense que les gens aiment découvrir des gens qui sont associés aux choses qu’ils aiment et le fait que ce média est si collaboratif. Ce n’était pas seulement moi qui faisais The Genie. Nous avions environ huit animateurs et, bien sûr, [directors] Ron [Clements] et Jean [Musker] et les scénaristes et Robin [Williams] apporté une tonne à elle. Et c’est tellement gratifiant de [study] parce que vous comprenez ces signatures personnelles que ces artistes apportent aux personnages. Et, dans l’animation, c’est plus que du dessin, c’est une question de timing et d’espacement, et comment ils bougent.

Alors que le dernier film d’animation 2D de Disney à ce jour date de 2011 Winnie l’ourson, le studio a continué à l’expérimenter d’autres manières. Le court métrage 2012 Paperman, par exemple, était une tentative de fusion d’environnements 3D avec un dessin au trait 2D. Le processus a été réalisé en utilisant le programme Meander, qui est encore utilisé par le studio à ce jour. Un autre exemple était les tatouages ​​​​de Maoi dans le film de 2016 Vaianadont Goldberg a supervisé l’animation.

Carnet de croquis sur Disney+

Fin 2021, Disney a décidé de revenir à l’animation 2D en lançant son premier programme de formation depuis plus d’une décennie. La décision a été prise par la directrice de la création Jennifer Lee et le producteur devenu président de Disney Animation Studios Clark Spencer (Encanto). Le programme mettait en vedette Goldberg (qui est probablement le plus connu pour son rôle de superviseur de l’animation pour Genie de Aladdin), Mark Henn (animateur superviseur de Young Simba de Le roi Lion et Tiana de La princesse et la grenouille), Randy Haycock (animateur superviseur de Princess Kida de Atlantide : l’empire perdu et le prince Naveen de La princesse et la grenouille), et Rachel Bibb (animatrice principale adjointe principale de Pooh et Christopher Robin en 2011 Winnie l’ourson).





Six stagiaires ont été sélectionnés parmi plus de 2 000 candidats. Le programme s’étend sur douze mois et couvre l’animation de personnages et d’effets ainsi que le nettoyage. Goldberg exprime l’excitation derrière le programme.

« Je milite depuis longtemps pour former des gens au dessin à la main et, à mesure que les films CG devenaient de plus en plus populaires, cette idée devenait de moins en moins importante pour le studio. Mais maintenant, nous avons une atmosphère et un groupe de personnes qui reconnaissent que cela fait partie de l’héritage ici, et avoir un contenu qui nécessite une animation dessinée à la main est absolument génial. Dieu merci, nous avons des gens qui peuvent faire les deux ici, mais s’engager réellement à former une nouvelle génération est une chose merveilleuse et je pense parfaitement appropriée pour [us].”

Selon Goldberg, c’est le succès de Disney+ qui a joué un rôle dans le studio en retournant un regard sur ses racines. Alors que la société continue de porter son attention sur la plate-forme de streaming, l’animation dessinée à la main devrait jouer un rôle plus important dans le processus. Selon Goldberg, cela pourrait aller des longs métrages aux séries ! Floyd Norman, une légende de Disney qui a participé à la création de classiques tels que Sleeping Beauty, The Jungle Book et Robin Hood, a parlé du retour du studio à ses racines.

« Je reste très enthousiaste à propos de l’unité d’animation de Disney. Je serai un peu comme regarder par-dessus leur épaule, et je regarderai certainement ce qui se passe dans une animation traditionnelle dessinée à la main.

Carnet de croquis premières sur Disney + le 27 avril.





