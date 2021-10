She Paradise Trailer: Sparkle danse son chemin vers de gros problèmes et des choix difficiles

Les films continuent de sortir alors que les choses commencent lentement à revenir à la normale. Le dernier film sur le passage à l’âge adulte elle paradis a une toute nouvelle bande-annonce. Ce drame de danse met en vedette Onessa Nestor, Kimberly Crichton, Chelsey Rampersad, Denisia Latchman et est réalisé et écrit par Maya Cozier avec l’écriture supplémentaire de Melina Brown.

Dans elle paradis, nous rencontrons une jeune fille de 17 ans nommée Sparkle (Onessa Nestor) qui découvre un groupe libre d’esprit de danseurs de la Soca lors d’un salon automobile dans les rues du centre-ville de Trinidad. Immédiatement, elle devient excitée et ouverte à l’idée de fraternité et décide d’utiliser son intelligence pour les convaincre de la prendre sous leur aile. Cela fonctionne parce que le nouveau groupe de femmes amène Sparkle dans une vie nocturne folle de fête, de glamour et d’argent. Bien sûr, ce n’est pas que du plaisir et de la gloire. Alors que les choses deviennent incontrôlables, Sparkle est obligé de prendre des décisions difficiles.

elle paradis sera disponible en salles et à la demande ainsi qu’en numérique à partir du 19 novembre 2021. Le film a une durée de 71 minutes et aucune évaluation officielle n’a été publiée. Mais sur la base de cette histoire, je suppose que c’est PG ou PG-13. Je ne peux pas le voir avoir une cote R.

Ce film était à l’origine un court métrage, mais après un certain succès, ils ont rapidement décidé d’en faire un long métrage complet. Comme la plupart des films de danse à l’âge adulte, la danse et la musique sont essentielles pour faire avancer l’histoire. Ce film se concentre beaucoup sur la danse et la musique de l’histoire.

En regardant la bande-annonce, le réalisateur voulait vraiment capturer les vrais sentiments et significations derrière ce style de danse. La cinéaste, Maya Cozier, travaille très dur tout en faisant ses débuts en tant que réalisatrice après quelques autres courts métrages auparavant. Le scénario est écrit par Melina Brown et Maya Cozier. Cela a été initialement choisi pour être présenté en première au Festival du film de Tribeca 2020 l’année dernière et comme tant d’autres, les retards de la pandémie en ont tiré le meilleur parti.

Bien que cette histoire puisse sembler familière à certains avec des films tels que Intensifier, La dernière dance et plus, ce film particulier entre dans un style et un monde que nous n’avons vraiment pas vu beaucoup. Une culture qui n’a pas été beaucoup explorée dans le cinéma, et je pense que c’est ce qu’ils voulaient vraiment que nous voyions et capturions avec l’histoire, les paysages, la musique et bien sûr la danse. Donc, si la danse et la musique sont votre truc, c’est le prochain film que vous devriez ajouter à votre liste.