Critique: Rust Console Edition (PS4) – Le jeu de survie laid a des moments spéciaux

Rust Console Edition devrait être nul. La traduction tardive de Double Eleven sur PlayStation 4 du smash de survie sur PC a pris son temps pour sortir, et il ne profite pas exactement de la période de lancement la plus fluide, avec la création de bugs, le hoquet de détection de coup et certains des visuels les plus induisant des vomissements que nous vu depuis des années. Malgré tout cela, il y a une raison pour laquelle le craft-’em-up en ligne de Facepunch Studios a retenu une base de fans passionnée depuis 2013 – la vérité est que nous ne pouvons pas arrêter de penser à ce jeu.

Bien que cette version soit distincte de la version Steam, elle conserve tout à fait l’esprit de l’original – elle est juste à la traîne des années en termes de fonctionnalités et de mises à jour. Cela signifie que vous commencerez toujours les yeux troubles sur une plage, avec un peu plus qu’un rocher et une paire de sous-vêtements à votre nom. Votre objectif est de survivre sur une carte du monde ouverte en ligne de taille moyenne, où d’autres joueurs essaient également de s’en sortir. Vous pouvez faire équipe si vous le souhaitez, mais vous êtes plus susceptible de vous faire céder la tête.

L’expérience sociale ici est stupéfiante: tout le monde est dans la même situation, mais l’élément humain rend le gameplay magnifiquement imprévisible. Vous pouvez rencontrer quelqu’un qui semble sympathique, seulement pour qu’il vous poignarde dans le dos. Alternativement, jouer au chasseur est délicieusement diabolique – vous pouvez vous asseoir dans l’ombre, regarder quelqu’un piller un tas d’objets en demande, puis les ramasser avec une flèche d’arbalète sur le crâne. Heck, vous pouvez même les garder en vie assez longtemps pour qu’ils puissent vous regarder nettoyer leur cadavre agité.

Les premiers échanges sont brutaux – intentionnellement. Si vous mourez, c’est de retour à la plage, avec tout votre butin enlevé. Votre objectif est donc de mettre en place des fouilles le plus rapidement possible; construisez une petite cabane dans les bois où vous pourrez ranger votre équipement et ériger un sac de couchage. À partir de là, en supposant que vous puissiez le maintenir correctement, vous pourrez réapparaître dans votre base. Fait fascinant, votre maison persistera sur les serveurs même lorsque vous êtes hors ligne – mais vous devrez vous assurer qu’elle ne se détériore pas en lui fournissant les bons matériaux.

Et il devra être correctement enrichi si vous prévoyez de vous endormir pour la nuit. Une tanière faite de brindilles et de boue sera réduite en mille morceaux, et tous vos objets auront été nettoyés lorsque vous vous reconnecterez. C’est ce sentiment de persévérance qui rend le jeu difficile à sortir de votre tête; savoir que tous vos progrès sont à la merci des autres sur le serveur même lorsque vous ne jouez pas est pour le moins fascinant.

Le jeu vous fait vraiment travailler pour tout votre équipement. En termes de gameplay instantané, il est similaire à Minecraft, où vous abattez des arbres et ramassez des pierres pour construire des outils et des armes. Une fois que vous avez toutes les bases vérifiées, vous pouvez commencer à construire des établis et des bureaux de recherche, qui vous permettront éventuellement de construire des armes dévastatrices et des appareils plus industrieux.

C’est là que Rust Console Edition se distingue des autres jeux de survie sur PS4: l’élément en ligne signifie qu’une fois que vous avez de la puissance de feu sur votre ceinture utilitaire, vous allez vous lancer dans des combats d’armes à feu alors que vous luttez pour le territoire et collectez le meilleur butin. Honnêtement, peu de moments dans les jeux sont plus puissants que de se promener, armés d’un fusil de chasse et d’une armure complète, et se dérouler sur de nouveaux joueurs armés d’un bâton. La fonction de chat vocal de proximité aide également à capturer le moment, vous permettant d’entendre littéralement la peur.

La boucle de jeu est soulignée par le fait que les serveurs s’effacent périodiquement, ce qui signifie que même si vous avez pu défendre efficacement votre base, vous recommencerez dans quelques jours ou semaines. Cela met tout le monde sur le même terrain et rend le retour dans la chaîne alimentaire divertissant. Vous devez accepter mentalement que rien ne dure éternellement ici – le jeu s’appelle littéralement Rust.

C’est dommage que la présentation soit si corrodée, cependant, nous supposons. Bien que ce ne soit pas nécessairement la fin du monde, de meilleurs visuels auraient pu vraiment vous aider à vous immerger dans ce monde de jeu; au lieu de cela, vous allez être confronté à des textures et des modèles vraiment laids. Les graphismes sont, franchement, si mauvais qu’ils affectent la jouabilité – distinguer quel type de roches peut réellement être exploité, par exemple, ne devrait pas être aussi difficile.

Le jeu est également criblé de bugs – bien que, mis à part l’étrange crash, nous devons admettre que nous n’avons personnellement pas eu trop de problèmes jusqu’à présent, touchez du bois de chauffage. Le hoquet de détection des coups et un système de contrôle assez médiocre signifient que les combats de feu sont moins amusants qu’ils ne devraient l’être, et nous avons vu plusieurs rapports en ligne de joueurs qui n’ont pas été en mesure de fabriquer des objets comme ils sont censés le faire. Double Eleven a souligné qu’il était déterminé à résoudre les problèmes, mais il est irritant de voir des jeux se lancer continuellement dans cet état.