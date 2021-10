The Squid Game : le défi le moins crédible de la série Netflix

in

Le jeu du calmar C’est l’une des séries les plus importantes de ces dernières années. De la main de Netflix il est devenu l’objet de discussions à toutes les tables de discussion des fans de cinéma et de séries. Qu’elle le veuille ou non, la production peut se targuer d’avoir battu le record de vues avec 148 millions de comptes uniques qui l’ont joué dès son premier mois sur la plateforme.

Créé par Hwang Dong-hyuk, sa première saison comportait neuf épisodes axés sur six matchs dans lesquels les participants ont non seulement joué plus de 45 milliards de wons, mais ont également mis leur vie en danger. Chacun des défis a été inspiré par les jeux sud-coréens traditionnels, dont beaucoup peuvent également être associés (avec d’autres noms) à des pays en dehors de la nation asiatique.

Des jeux comme ceux de la corde ou Green Light, Red Light, sont traditionnels de différents pays. Cependant, il y en a un qui a été joué qui semble n’avoir aucun pied dans aucune tradition royale. Au moins, cela ne pouvait pas être un jeu d’enfant à cause de sa dangerosité. Alors que les autres ont une tournure qui les rend risqués pour la vie des participants, ce sont encore des jeux enfantins.

Le défi en question est celui vu dans le septième épisode, lorsque tous les joueurs à l’exception de Lee Jung-jae, Cho Sang-woo et Kang sae-byeok. Le jeu consistait à traverser un pont de verre séparé en ponts plus fragiles et ne supportant pas le poids d’une personne. Celui qui faisait le mauvais saut tomberait immédiatement dans le vide à moins qu’il ne heurte le verre trempé capable de le supporter.

Le changement apporté à Netflix pour The Squid Game

Comme indiqué ci-dessus, Le jeu du calmar est devenue la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme. Ceci, bien sûr, si l’on prend en compte le nombre de comptes uniques qui ont vu une production. Le problème est que pour être compté, il suffisait à un internaute de ne regarder que deux minutes d’une fiction.

Alors à partir de maintenant Netflix continuera à compter les heures jouées dans une série ou un film. Dans ce contexte, Nichoir est le long métrage le plus regardé, au-dessus Extraction, et Bridgerton la série record. En fait, l’émission dirigée par Phoebe Dynevor et Régé-Jean Page C’est celui qui compte le plus d’heures de lecture sur l’ensemble de la plateforme, avec 628 millions.

