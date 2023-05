Paris Has Fallen amènera la série de films d’action de Gerard Butler sur le petit écran

Une mise à jour est arrivée sur l’avenir du Est tombé la franchise. Après trois longs métrages — L’Olympe est tombé, Londres est tombéeet L’ange est tombé – la franchise est sur le point de faire la transition vers le petit écran pour son prochain épisode. Deadline rapporte que le tournage devrait bientôt commencer pour Paris est tombéune série télévisée se déroulant dans Est tombé univers. Apparemment, le plan est de commencer le tournage à Londres et à Paris le 30 mai 2023. La série sera achetée aux acheteurs américains et britanniques par StudioCanal dans les mois à venir, donc on ne sait pas encore où elle atterrira dans ces territoires. .





Paris est tombé présentera un nouveau protagoniste. Il est noté dans le nouveau rapport que la star de la franchise Gerard Butler n’est pas officiellement attachée au projet pour le moment, mais l’acteur « pourrait faire une apparition ». La série sera dirigée par Mathieu Kassovitz. Il jouera Vincent, décrit comme « l’officier de protection d’un ministre français, qui est la cible d’un groupe terroriste dirigé par le méchant Jacob. Vincent travaille avec l’agent du MI6 Zara pour assurer la sécurité du politicien, mais ils finissent par démêler un complot plus large. , soupçonnant un collègue des services de sécurité de fournir des informations à Jacob, qui a toujours une longueur d’avance dans sa mission de faire tomber Paris. »

Aucun autre membre de la distribution n’a été annoncé car les accords sont toujours en cours de finalisation. La série sera développée par StudioCanal, Urban Myth Films, Millennium Media et G-Base. Howard Overmann (Inadaptés) écrit la série tandis qu’Oded Ruskin (No Man’s Land) est à bord pour diriger. Il sera produit par Overman, Johnny Caps et Julian Murphy pour StudioCanal. Butler et Alan Siegel superviseront G-Base, tandis que pour Millennium Media, ce seront Avi Lerner, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger et Yariv Lerner.

A chuté passe au petit écran

Porte des Lions

Les trois films ont collectivement rapporté plus de 523 millions de dollars au box-office. Il y a eu des plans provisoires pour faire un quatrième film dans le Est tombé série qui ramènerait Gerard Butler en tant qu’agent des services secrets Mike Banning. Plus tôt cette année, Butler a déclaré que le travail était toujours en cours sur le quatrième film prévu, surnommé La nuit est tombée, mais que les choses avançaient lentement. Butler a confirmé que le script avait été écrit mais que le projet n’était pas encore prêt à démarrer la production, sans estimation de la date à laquelle cela pourrait être.

« Nous avons un scénario pour cela, mais je n’y ai pas travaillé pour le moment », a déclaré l’acteur via Comicbook.com. « Nous avons une idée vraiment amusante, elle a juste besoin d’être développée. Mais ça a été amusant récemment, de passer à l’action. »

C’était en 2020 quand il a été initialement annoncé que Butler reviendrait en tant que Mike Banning pour La nuit est tombée. À cette époque, Jeffrey Greenstein de Millennium a également déclaré que l’espoir était de commencer le tournage en 2021, ce qui ne s’est évidemment pas produit.