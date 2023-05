Spider-Man: Across the Spider-Verse Trailer # 3 révèle l’action multivers et Spider-Cat

La dernière bande-annonce de la suite animée très attendue, Spider-Man: à travers le Spider-Verse, révèle une multitude de nouvelles images ainsi que des aperçus de plusieurs des différentes variantes qui devraient entrer dans la mêlée lorsque Miles Morales retombe dans la folie du multivers. Et, bien sûr, cela inclut Spider-Cat. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Spider-Man: à travers le Spider-Verse ci-dessous avec l’aimable autorisation de Sony Pictures.





Aux côtés de Spider-Cat et du reste de la Spider-Force, une vaste gamme de variantes avec lesquelles Miles devra se battre s’il espère sauver ses proches, les nouvelles images nous donnent également un meilleur aperçu du supervillain de la liste D The Spot, qui devrait faire des vagues dans les deux À travers le vers d’araignée et son suivi, Spider-Man: Au-delà du Spider-Verse.

« Miles Morales revient pour le prochain chapitre de la saga Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse », lit-on dans le synopsis officiel. «Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à temps plein de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est apparemment en train de basculer vers le succès au box-office, la suite devant rapporter au moins 85 millions de dollars sur le marché intérieur au cours des trois premiers jours de sa sortie. Plus du double des 35,4 millions de dollars apportés par son prédécesseur oscarisé.

Spider-Man: Across the Spider-Verse proposera une vaste gamme de variantes

Sortie de Sony Pictures

Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prêt à être dirigé une fois de plus par notre principal Spider-Man, Shameik Moore dans le rôle de Miles Morales, avec Hailee Steinfeld revenant dans le rôle de Gwen Stacy alias Spider-Woman aux côtés de Jake Johnson dans le rôle de Peter B. Parker alias Spider-Man. La multitude de nouvelles variantes comprend Oscar Isaac en tant que Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae en tant que Jessica Drew alias Spider-Woman, Daniel Kaluuya en tant que Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk, Karan Soni en tant que Pavitr Prabhakar alias Spider- l’homme de l’Inde, et Étoile de Brooklyn Nine-Nine et Saturday Night Live alun Andy Samberg dans le rôle de Ben Reilly alias Scarlet Spider, un clone génétique de Peter Parker.

Mais ce n’est pas tout! Pas de loin. Le Vers d’araignée la suite mettra également en vedette Takuya Yamashiro alias Spider-Man de la série télévisée japonaise de 1978, Marvel Mangaverse Spider-Man, Otto Octavius ​​alias Superior Spider-Man, Terre X Spider-Man, Margo Kess alias Spider-Byte, Cyborg Spider-Woman, Iron Spider, LEGO Spider-Man, Spider-Therapist, Spider-Cop, Spider-Mechanic, Spider-Monkey, Spider-Wolf et bien d’autres encore.

Le reste de la distribution comprend Brian Tyree Henry dans le rôle de Jefferson Davis, le père de Miles ; Luna Lauren Vélez dans le rôle de Rio Morales, la mère de Miles; Jorma Taccone comme vautour; Shea Whigham dans le rôle de George Stacy, le père de Gwen; et Scott Pilgrim vs le monde la star Jason Schwartzman dans le rôle de Jonathan Ohnn alias The Spot, un super-vilain de la liste D couvert de portails interdimensionnels qui lui permettent de parcourir le multivers.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est prévu pour le 2 juin 2023.