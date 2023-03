Liste des acteurs et personnages de « The Night Agent »: qui est qui dans la série Netflix

« l’agent de nuit” (“The Night Agent” dans sa langue d’origine), Série de thrillers d’action Netflix Créé par Shawn Ryan, il raconte l’histoire de Peter Sutherland, un agent subalterne du FBI qui travaille dans le sous-sol de la Maison Blanche et qui, après un coup de téléphone, se retrouve impliqué dans un grand complot au sujet d’une taupe russe au plus haut niveaux du gouvernement des États-Unis.

La première saison de la fiction basée sur le roman du même nom de Matthew Quirk compte 10 épisodes, dont la première aura lieu le 23 mars 2023 sur la populaire plateforme de streaming.

Gabriel Basso, Luciane Buchana, Hong Chau, Fola Evans-Akingbola, DB Woodside, Eve Harlow, Phoenix Raei, Sarah Desjardins, Robert Patrick et Enrique Murciano sont les acteurs de «l’agent de nuit”. Mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « THE NIGHT AGENT »

1. Gabriel Basso comme Peter Sutherland

Gabriel Basso, connu pour avoir joué dans le film nominé aux Oscars « Hillbilly Elegy », prend le rôle de Peter Sutherland, un jeune et prometteur agent du FBI qui travaille dans le sous-sol de la Maison Blanche, manipulant un téléphone qui ne sonne jamais, jusqu’à ce qu’un nuit Il le fait, et sa vie est plongée dans un monde de complots, de danger mortel et d’espionnage.

Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

2. Luciane Buchanan comme Rose Larkin

Luciane Buchanan, une actrice née en Nouvelle-Zélande et qui a joué dans deux saisons de « The New Legends of Monkey », joue Rose Larkin, Selon la description de Netflix, il s’agit de « une jeune entrepreneure en technologie qui reste avec sa tante et son oncle après avoir traversé des moments difficiles, mais les choses empirent lorsque des assassins viennent chercher ses proches et qu’elle s’échappe à peine de sa vie.

Après avoir appelé un numéro de téléphone mystérieux à la demande de sa tante et de son oncle, Rose apprend de sombres vérités sur sa famille lorsqu’elle et son nouveau protecteur Peter sont forcés de fuir pour sauver leur vie.”.

Luciane Buchanan dans le rôle de Rose Larkin dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

3. Hong Chau comme Diane Farr

Hong Chau, nominée pour un Oscar pour son rôle dans « The Whale » et connue pour des projets comme « The Menu », « Homecoming », « Watchmen » et « Big Little Lies », donne vie à Diane Farr, la chef de cabinet de la Maison Blanche et une amie de la présidente Michelle Travers. Il prend sur lui de protéger Peter pendant qu’il enquête sur ce qui est arrivé à la tante et à l’oncle de Rose.

Hong Chau dans le rôle de Diane Farr dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

4. D.B. Woodside dans le rôle d’Erik Monks

DB Woodside, connu pour son rôle d’Amenadiel dans « Lucifer », Sunnydale High Principal Robin Wood dans « Buffy contre les vampires », joue Erik Monks, « L’agent des services secrets Monks revient à son travail bien-aimé après une longue interruption et espère regagner la confiance et le respect de ses supérieurs”.

DB Woodside dans le rôle d’Erik Monks dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

5. Fola Evans-Akingbola dans le rôle de Chelsea Arrington

Evans-Akingbola, qui est apparu dans deux épisodes de « Game of Thrones », trois saisons du drame « Siren » et l’épisode « Black Mirror » « Striking Vipers », assume le rôle de Chelsea Arrington dans « l’agent de nuit”. « L’agent des services secrets, travailleur acharné, est en charge du détail de la fille du vice-président et tente de faire sa marque dans un domaine dominé par les hommes.”.