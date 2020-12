Parce que dix États américains poursuivent Google

Le géant des moteurs de recherche Google a été ramené dans les salles d’audience dans quelques semaines. Cette fois, dix États américains poursuivent la société, dirigée par le Texas et son procureur général Ken Paxton: l’accusation portée contre Google est celle d’avoir adopté pratiques anticoncurrentielles visant à écraser la concurrence dans le secteur qui rapporte le plus de profits au groupe, à savoir publicité en ligne.

Une entreprise de plusieurs milliards de dollars

Google opère dans un secteur invisible mais délicat et très rentable du web: il met en relation des annonceurs qui souhaitent diffuser de la publicité sur Internet avec des sites proposant des espaces payants pour la diffuser, et pour cela il est rémunéré. C’est une activité complexe aux ramifications capillaires, dont la maison Mountain View détient le part plus élevée déjà. Non seulement cela: le secteur de la publicité représente la plus grande source de revenus pour Google, et ce n’est qu’au cours des 3 derniers mois qu’il a apporté dans les coffres de l’entreprise plus de 37 milliards de dollars.

Les accusations portées contre Google

Pour les dix États qui poursuivent Google en justice, cette activité est basé sur des pratiques anticoncurrentielles. Par exemple, le groupe est accusé de forcer les sites Web qui souhaitent utiliser les services publicitaires de Google à utiliser l’ensemble d’outils développé par l’entreprise au lieu de l’une des alternatives disponibles, contribuant ainsi à couper les groupes opposés de la concurrence et laissant Google comme seule alternative.

Dans un autre passage du procès, Google est accusé de avoir conclu un accord avec Facebook fortement préjudiciable aux activités des opposants. L’accord aurait été signé en 2017: Facebook aurait renoncé à lancer un service de publicité directement en concurrence avec celui de Google, et ce dernier aurait assuré à Facebook un traitement privilégié dans toutes les enchères gérées par l’entreprise.

Les autres procédures

Selon Google, les allégations « n’ont aucun fondement », et pour montrer qu’elles n’ont aucune influence sur les activités des entreprises concurrentes, il a cité le fait que les prix des publicités numériques au cours des 10 dernières années ont baissé plutôt que augmenté. En attendant, cependant, le Texas et les États qui l’ont suivi Ils ne sont pas les seuls poursuivre Google ou planifier quelque chose de similaire. Ces dernières semaines, le ministère américain de la Justice a accusé Google de se comporter de la même manière dans le secteur de la recherches en ligne, c’est-à-dire en plaçant ses logiciels à bord de produits largement utilisés tels que le navigateur Mozilla, les iPhones et les téléphones Android et en écrasant les moteurs de recherche concurrents.

Selon ce que rapporte Politico, dans quelques heures une autre procédure pourrait démarrer, initiée par un nombre indéterminé d’États américains, qui se concentre sur activité des moteurs de recherche verticaux, spécialisée dans des domaines tels que la recherche d’hôtels, les prix, les restaurants et bien plus encore. Dans le nouveau procès, Google est accusé de pénaliser ces réalités afficher les résultats dans les premières positions de votre moteur de recherche par ses propres services, obligeant ainsi les gestionnaires de moteurs verticaux à toujours payer Google pour apparaître dans les premières positions sous forme d’annonces.