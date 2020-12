La signification mal comprise de «  Imagine  » de John Lennon

La chanson, ‘Imaginer’ de John LennonIl pourrait facilement concourir pour la position de la chanson la plus populaire de tous les temps. La chanson décrit la recherche du musicien pour un monde plus juste et le point culminant de sa carrière.

Sans doute, ‘Imaginer’ C’est la chanson la plus référencée de Lennon dans sa scène post-beatles, parce qu’il est devenu si organiquement intégré dans la culture populaire que dans certains pays, il est entendu plus que son propre hymne national, qui lui a donné des surnoms tels que «l’hymne de l’humanité».







Cependant, l’inspiration derrière la chanson composée par Lennon a été parfois inconnue. Avant son décès 1980, Lennon a révélé qu’il s’était inspiré des idéaux du mouvement communiste pour composer le thème, révélant son point de vue politique, qu’il n’a jamais caché.

«J’ai toujours été politiquement enclin et contre le statu quo. C’est très basique quand ils vous amènent comme moi à détester et à craindre la police comme un ennemi naturel et que vous détestez l’armée comme quelque chose qui prend toujours quelqu’un et le laisse mort quelque part … c’est quelque chose de fondamental de la classe ouvrière » commenté Lennon une fois.

La chanson reflète sans aucun doute le positionnement en tant que personne et artiste qui Lennon avait sur le monde, au-delà d’être connu comme une chanson pacifique, il est clair que peut-être pour Lennon c’était plus une chanson pour la justice sociale.