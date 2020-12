Trois rituels pour attirer la positivité

Le pouvoir de la nature n’est un secret pour personne, je parie que la sagesse que nous y trouvons ne l’est pas non plus. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il existe des rituels spécifiques à base de fleurs qui peuvent vous aider à attirer beaucoup de positivité dans votre vie.

Les fleurs, en plus d’être belles et parfumées, sont également une puissante source d’énergie. Après tout, ils se nourrissent des rayons du soleil (et l’énergie qui est plus pure et plus forte que cela n’existe pas). Si la nature dans son immensité a beaucoup à nous offrir à travers les herbes, les thés, la sagesse animale et la nourriture, les fleurs jouent aussi un rôle très important!

Ci-dessous, nous relions trois types de rituels avec ces vrais cadeaux de la nature, les fleurs, pour attirer beaucoup de bonne énergie et de positivité dans votre vie. Vérifiez et mettez en pratique celui qui vous semble le plus utile et indiqué:

1 – Des marguerites pour améliorer l’humeur

Il faut mettre, sur une semaine, une marguerite dans un verre d’eau à 20h. Après avoir fait cela, regardez la fleur avec toute l’attention et imaginez votre vie comme vous en rêvez le plus. Mentalisez le bonheur, la paix et l’harmonie. Mentalisez tout ce que vous aimeriez avoir ou ressentir, mais que vous ne pouvez pas. Ensuite, dites les prières de votre choix et selon votre croyance, l’important est que vous le fassiez avec une foi intense. Chaque jour, vous ferez cela avec une nouvelle marguerite, mais vous ne rejetterez pas la précédente. Ce n’est qu’à la fin de la semaine que vous devriez ramasser toutes les fleurs, les envelopper dans un journal et les jeter à la poubelle.

2 – Des roses blanches pour soulager le stress et chasser l’angoisse

Les roses blanches sont très appropriées pour soulager les tensions, l’angoisse et tout type de mauvais et négatif qui peut vous avoir affecté. Pour qu’ils puissent vous aider, faites bouillir de l’eau avec sept pétales de roses blanches. Une fois qu’ils sont chauds, versez ce mélange soigneusement et calmement sur la nuque, juste après la fin de votre bain normal. Il est important d’utiliser une serviette blanche pour se sécher en ne pensant qu’à de bons sentiments. Les pétales doivent être jetés à la poubelle.

3 – Des roses colorées pour attirer la chance

Si la chance ne semble pas avoir été votre meilleure amie ces derniers temps, il ne fait jamais de mal d’essayer un rituel simple pour qu’elle vous remarque, n’est-ce pas? Pour ce faire, apportez une rose blanche, jaune et rouge à l’église que vous fréquentez habituellement ou à celle la plus proche de chez vous. Promenez-vous dans les lieux et rapprochez-vous du saint que vous préférez. Priez-le de toute votre foi et demandez protection. L’important est de ne pas oublier d’y retourner et de le remercier quand sa chance apparaît.