Réaction: les fermetures de vitrines de Sony remettent en évidence les efforts de compatibilité ascendante de la PS5 et de la PS4

Parallèlement à la confirmation attendue depuis longtemps de la fermeture de ses vitrines PlayStation 3, PS Vita et PSP aujourd’hui, Sony a noté que les changements permettront à l’organisation de «recentrer nos ressources pour PS Store sur PS5 et PS4, ce qui nous permettra d’améliorer encore davantage l’expérience client ». C’est une justification vide sans aucune preuve réelle de ce que le mouvement va améliorer, même si nous osons dire que les consoles héritées représentent un nœud technologique autour du cou du détenteur de la plate-forme.

Néanmoins, cette nouvelle est indéniablement décevante. Ce n’est pas, pour l’équilibre, le désastre absolu que certains experts des médias sociaux anticipaient: les listes de téléchargement seront conservées à perpétuité, ce qui signifie que vous aurez toujours accès au logiciel que vous possédez. Il n’y aura pas de course pour sauvegarder les titres précédemment achetés, car cela restera en sécurité sur les serveurs de Sony dans un avenir prévisible – vous ne pourrez tout simplement pas acheter quoi que ce soit de nouveau sur ces appareils.

Bien sûr, le déménagement n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour le détenteur de la plate-forme; alors que Microsoft continue de faire tourner des anneaux autour de son concurrent, mettant à niveau des titres plus anciens pour atteindre de nouvelles normes sur ses unités Xbox Series X | S, Sony laisse son héritage derrière lui. Bien que la liste des titres Xbox originaux disponibles sur la plate-forme de nouvelle génération de Microsoft soit mince, c’est une bien meilleure sélection que l’ardoise PS2 mise à niveau de PS4 – et il n’y a tout simplement aucune comparaison en ce qui concerne Xbox 360 et PS3.

PlayStation, bien sûr, indiquerait la nature compliquée de l’architecture CELL de sa console de dernière génération comme la principale motivation derrière son abandon de la PS3; c’est une excuse difficile à avaler lorsqu’il existe des émulateurs de PC compétents. Quoi qu’il en soit, nous ne sommes pas vraiment ici pour discuter des possibilités technologiques d’exécuter un logiciel PS3 sur PS5 – nous ne sommes pas des ingénieurs – mais il ne faut pas un génie pour comprendre pourquoi l’optique est mauvaise, en particulier à la lumière du jeu agressif de Microsoft. Offre de laissez-passer.

Mais au-delà des implications commerciales évidentes, qui pourraient entraîner un manque de confiance des consommateurs dans les services numériques de Sony, la véritable tragédie ici est la perte de certains grands jeux. Il existe de nombreux titres, comme inFAMOUS: Festival of Blood, qui ne peuvent être achetés que numériquement et seront supprimés dans un proche avenir; malgré sa popularité grand public à ce jour, il n’y a toujours pas de moyen fiable d’acheter légalement un logiciel PS1 dans les temps modernes.

Il est insondable de penser qu’il n’y a aucun moyen d’acheter Twisted Metal ou Jumping Flash et de le jouer sur une PS5 ou PS4; ce mépris pour l’héritage de PlayStation est vraiment décourageant à voir. Sony peut indiquer que les problèmes de vente et de licence sont une raison de l’énigme, mais il a été vivement applaudi pour avoir introduit Vib-Ribbon sur le PS Store il y a quelques années; annuler tout ce bon travail et cette bonne volonté est une vraie honte.

La société peut mettre en évidence les goûts de Demon’s Souls et MediEvil comme preuve qu’elle respecte son histoire; ce sont des remakes à gros budget et très médiatisés de classiques cultes. Cependant, le catalogue arrière de PlayStation est si vaste et brillant qu’il ne devrait pas se limiter à des remakes uniques de ses meilleurs titres; pourquoi ne pouvons-nous pas avoir les deux? Ce serait bien si l’original Demon’s Souls existait sur le PS Store pour comparer et contraster avec son remake moderne, par exemple.

L’indignation va gonfler et monter en flèche au cours des prochaines 24 heures, mais le monde continuera de tourner et les gens passeront à autre chose. Ce n’est pas l’annonce apocalyptique que certains attendaient; Les téléchargements PS3, PS Vita et PSP seront conservés et vous aurez toujours accès au logiciel que vous possédez. Mais ce que cette nouvelle montre, c’est que Sony a une histoire riche et vibrante qu’il est prêt à laisser derrière lui, et en tant que fans de longue date de la marque, ça fait mal à voir.

Que pensez-vous de l’approche de Sony pour préserver son héritage? Est-ce quelque chose qui vous tient à cœur ou êtes-vous entièrement concentré sur les nouveaux jeux? Allez-vous continuer à dépenser de l’argent sur le PS Store à l’avenir, ou cela a-t-il ébranlé votre confiance dans les vitrines en ligne de PlayStation? Retirez-nous dans la section commentaires ci-dessous.