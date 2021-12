Paramount et Cinemark s’associent pour l’événement des fans de la soirée d’ouverture Scream

Paramount Pictures et Cinemark Theatres ont annoncé un « Opening Night Fan Event » pour célébrer les débuts du long métrage de Paramount et Spyglass Media Group Pousser un cri, le prochain volet de la franchise à succès au box-office du même nom. L’événement aura lieu à Cinemark Playa Vista et XD le jeudi 13 janvier et comportera une séance de questions-réponses en direct avec l’acteur David Arquette, les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, et le producteur exécutif et créateur Kevin Williamson. Cet événement s’inscrit dans le cadre du film Pousser un cri dans la fanfare du Nouvel An, avant l’ouverture nationale du film en salles le vendredi janvier. 14. Billets à voir Pousser un cri sur grand écran sont maintenant en vente.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Cet événement de projection payant sera diffusé à 17 h 00 PT, 18 h 00 MT, 19 h 00 CT et 20 h 00 HE dans les emplacements Cinemark et dans d’autres cinémas participants à l’échelle nationale. Les billets seront disponibles au prix standard des billets, et les cinéphiles peuvent obtenir des listes de théâtre d’événements et des billets sur ScreamMovie.com. Les billets seront également en vente sur Cinemark.com et sur l’application mobile Cinemark, ainsi que dans les cinémas participants, les sites Web des exploitants et les billetteries des théâtres.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Vingt-cinq ans après une série de meurtres brutaux qui ont choqué la paisible ville de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (Sidney Prescott), Courteney Cox (Gale Weathers) et David Arquette (Dewey Riley) retrouvent leurs rôles emblématiques dans Scream aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.





L’événement comprendra une introduction aux talents préenregistrée, un contenu bonus étendu mettant en vedette la nouvelle distribution avec des images des coulisses ainsi qu’une séance de questions-réponses en direct avec Arquette, Bettinelli-Olpin & Gillett et Williamson qui sera diffusée en direct sur le grand projeté dans plus de 600 cinémas à travers le pays.

« Pousser un cri est une franchise terrifiante et emblématique avec une base de fans enthousiaste et de longue date « , a déclaré Chris Aronson, président de la distribution nationale de Paramount Pictures. » Nous sommes absolument ravis de lancer notre nouveau film avec cet événement spécial dans les salles pour les fans en collaboration avec Spyglass, notre talent et cinéastes. Matt et Tyler ont livré une horreur à couper le souffle, un manège à sensations qui doit être vu dans un théâtre sombre pour être pleinement vécu. Nous sommes également ravis de faire équipe avec nos partenaires de Cinemark, ainsi qu’avec les cinémas participants à travers le pays, pour partager quelque chose de spécial avec Pousser un cri Ventilateurs. »





« Cinemark est ravi de collaborer à nouveau avec Paramount et Spyglass pour offrir aux cinéphiles à travers les États-Unis l’occasion unique de présenter le film en avant-première et une séance de questions-réponses spéciale », a ajouté Wanda Gierhart Fearing, directrice du marketing et du contenu de Cinemark. « Le public attendait avec impatience de voir ce prochain chapitre de l’iconique Pousser un cri franchise, et nous ne pouvons pas penser à une meilleure façon de commencer la nouvelle année qu’avec une soirée d’ouverture spéciale dans nos théâtres. »

Pousser un cri est produit par William Sherak, James Vanderbilt, Paul Neinstein et produit par Williamson, Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad, Marianne Maddalena. Il est écrit par Vanderbilt & Guy Busick, basé sur des personnages créés par Williamson.











Scream 5 est terminé, le réalisateur promet que ça vaut le coup d’attendre Le co-réalisateur Tyler Gillett révèle que le nouveau film Scream est en préparation avant sa sortie au début de l’année prochaine.

Lire la suite





A propos de l’auteur