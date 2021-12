Spider-Man 4 est confirmé ! Voici ce que les créatifs de Marvel et Sony avaient à dire

La première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a rendu quelque chose de très clair : ce n’était pas seulement le film le plus attendu de l’année, mais a également largement dépassé les attentes des adeptes de la Univers cinématographique Marvel. En ce sens, les deux L’entreprise de Kevin Feige Quoi Photos Sony a débuté le développement de la quatrième production de Spider-Man, générant les réactions et les théories les plus folles des fans.

Nous ne donnerons pas de spoils sur ce qui se passe dans le film ! Cependant, il convient de noter que le film mettant en vedette Tom Holland Oui, je pourrais facilement en avoir un nouveau suite. Et apparemment il en sera ainsi, parce que jeLes directeurs créatifs des deux studios de cinéma l’ont confirmé. Le directeur de Sony avait déjà dit, Amy Pascal, il y a quelques jours. Cependant, la parole de Kevin Feige – président de Marvel Studios – a donné encore plus de soutien à l’idée.

Même si c’était quelque chose à prévoir grâce aux chiffres fous qui Spider-Man : Pas de chemin à la maison présenté dans ses trois premiers jours de sortie, la surprise est toujours aussi réjouissante. En dialogue avec The New York Times, les hommes d’affaires n’ont pas fait le tour et ont assuré que le quatrième film de Peter Parker est en préproduction et que les deux équipes collaborent pour le rendre le mieux possible.

À cet égard, Feige a expliqué : « Amy Pascal, Disney, Sony Pictures et moi parlons. Oui, nous commençons à développer activement où l’histoire se dirige ensuite, ce que je dis juste ouvertement parce que je ne veux pas que les fans subissent un traumatisme de séparation comme ce qui s’est passé après Spider-Man : loin de chez soi”. C’est que le deuxième film avec Holland comme protagoniste sorti en 2019 s’est avéré quelque peu conflictuel entre les deux sociétés. « Cela n’arrivera pas cette fois», ont-ils remarqué sans donner plus de détails.

En évitant de spoiler ce qui se passe dans le long métrage récemment projeté dans les cinémas du monde entier, Pascal a déclaré : « A la fin du film que nous venons de faire, vous regardez spider-man prendre une décision capitale, celui que vous ne l’avez jamais vu prendre auparavant. C’est un sacrifice. Et ça nous donne beaucoup de travail pour le prochain film”. Feige, pour sa part, a conclu : «Tom Holland va apparaître à un moment donné. Le quand et où, bien sûr, c’est le plaisir et nous n’en parlons pas”.

