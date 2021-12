Le personnage de Riverdale qui a été complètement oublié

Quand on parle de séries qui attrapent le public adolescent, il y en a un qui ne peut pas être exclu de la liste. Il s’agit de Riverdale, à partir de Le CW, qui depuis quelques années a su trouver la formule parfaite pour continuer à diffuser des saisons sans perdre l’attention des plus jeunes. Cependant, avec autant de chapitres publiés, ils ont souvent fait des erreurs dans l’intrigue. Comme par exemple, oublier un personnage.

Basé sur les personnages de BD Archie, cette émission télévisée produite par Warner Bros. combine drame et mystère avec un casting qui a su gagner le cœur de ceux qui ont suivi la série depuis 2017. C’est à cette époque que sont sortis les premiers épisodes dans lesquels un groupe d’amis est passé à l’âge adulte avec les préoccupations typiques : le sexe , romance, école et famille. Pourtant, sombres mystères ils peuvent détourner l’attention.

Ainsi, dans les 100 chapitres publiés à ce jour, quelques personnages sont passés, parmi lesquels les performances de KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Ashleight Murray, Casey Cott, Ross Butler, Charles Melton et Vanessa Morgan, entre autres. Chacun d’eux – dans une plus ou moins grande mesure – a réussi à attirer l’attention à la fois du public et des scénaristes qui ont choisi de continuer à les choisir à chaque saison.

Mais il y avait un personnage qui leur a échappé et ils ont tout simplement oublié de l’inclure dans le script. Et il était… un chat! Dans la cinquième saison, nous avons rencontré la nouvelle mascotte de Betty tonnelier, qui était sans aucun doute l’un des ajouts préférés à l’intrigue. Lors d’un de ses voyages, le personnage a dû laisser le félin sous la garde de Glen (Greyston Holt) mais il n’a plus jamais posé de questions à ce sujet et a disparu sans aucune explication.

En dialogue avec le Dark Podcast, le showrunner Roberto Aguirre-Sacasa a décidé de mettre fin au mystère et d’expliquer aux fans de Riverdale ce qui s’était réellement passé. Après avoir admis que les scénaristes ont oublié l’existence de cette mascotte, a conclu : « Les fans de Cat pourront en voir d’autres après que le sort hors écran de Toffee ait été scellé. Ce n’est peut-être pas la fin de Betty et les chats, mais cela pourrait être la fin du caramel”.

