Guide du défi BitLife K-Pop – Guides de jeu Pro

Il est temps de donner vie à votre carrière de chanteuse via le K-Pop Challenge dans BitLife! Vous devrez être né en Corée, devenir une sensation de chant, obtenir un million d’abonnés sur YouTube, devenir très célèbre et avoir un fils nommé Wonho. Il s’agit d’un ensemble de tâches assez simples et ne devrait pas vous prendre si longtemps!

Règles du défi BitLife K-Pop

Devenir l’empereur le plus notoire d’Asie sera le défi de votre vie et la mort de ceux qui se dresseront sur votre chemin.

Voici un aperçu des conditions requises pour réussir le défi K-Pop:

Être né en Corée

Devenez un artiste K-pop

Obtenez un million d’abonnés sur YouTube

Atteindre 100% de gloire

Avoir un fils nommé Wonho

Guide du défi K-Pop

Tout d’abord, assurez-vous évidemment que votre personnage est né en Corée du Sud. Ensuite, vous voudrez des looks assez hauts, ce qui devrait vous aider à obtenir le travail dont vous avez besoin. Prenez de l’âge et assurez-vous de commencer à aller au gymnase dès que possible. Assurez-vous d’avoir au moins 80+ dans la catégorie des looks. Traversez le lycée, puis recherchez le poste de chanteur d’arrière-plan. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez fermer et rouvrir votre application, ou vous pouvez simplement vieillir pour obtenir un nouvel ensemble d’emplois. Vous voudrez rejoindre YouTube à cette époque et commencer à publier au moins une vidéo par an.

Une fois que vous avez trouvé le travail, vous devriez pouvoir l’obtenir sans problème. Travaillez dur chaque année et continuez à vieillir jusqu’à ce que vous deveniez chanteur principal. Si vous publiez des vidéos chaque année, vous devriez gagner des abonnés assez régulièrement. Une fois que vous êtes devenu célèbre, vous en aurez beaucoup plus. Lorsque vous devenez célèbre, assurez-vous de faire toutes les tâches que vous pouvez. Écrivez des livres, allez à la télévision, posez dans un magazine et faites des publicités.

Après 5 à 10 ans en tant que chanteur principal, vous devriez recevoir le succès K-pop si vous ne l’avez pas déjà obtenu. À ce moment, vous pouvez vous trouver un autre significatif et commencer à essayer d’avoir des enfants. Une fois que vous avez un fils, assurez-vous de le nommer Wonho pour terminer cette tâche.

C’est un défi assez facile, et tant que vous continuez à publier des vidéos sur YouTube, vous devriez vous retrouver avec un million d’abonnés et une célébrité à 100%!