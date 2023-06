À quelle heure passe Extraction 2, la première du nouveau film de Chris Hemsworth sur Netflix

Neutrogena Deep Moisture Huile-en-lotion 2x400mL

Une solution de film sec efficace qui combine hydratation pendant 24 heures et absorption rapide de la lotion d’hydratation profonde* avec une touche satinée d’huile. Dès la première application, le film est lisse et avec une sensation de bien-être. Formulé avec une huile d’origine naturelle, sa texture est légère et non grasse et à absorption immédiate. Cet article rend le film lisse, nourri et avec un look beau et sain. Enrichie en glycérine, paraffine et vitamine E (acétate de tocophérol), l’huile en lotion hydratante profonde soulage, adoucit et protège contre les agressions extérieures. Jour après jour, vous ressentirez votre film avec une hydratation durable, saine et radieuse. Avec un parfum léger, sa texture fond instantanément sur la peau, sans laisser une sensation de graisse. Vous pouvez vous habiller immédiatement après l’application. Avec une utilisation quotidienne dans tout le corps, de préférence après la douche, l’hydratation sera durable, saine et radieuse. 24 heures d’hydratation profonde.