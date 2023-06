La star de Ted Lasso, Brett Goldstein, fait ses adieux à la série Apple TV +

Ted Lasso star et hors concours Brett Goldstein a rendu hommage à l’émission extrêmement populaire qui s’est terminée hier soir avec la finale de la saison trois. S’adressant aux médias sociaux, Goldstein a commencé par canaliser l’attitude pragmatique de Roy Kent avant de déclarer à quel point son rôle dans Ted Lasso a été pour lui et a fait l’éloge des acteurs et de l’équipe impliqués.





« Et maintenant la fin est là… SIFFLE !! Il y a trop de choses que je veux dire et pas assez de mots pour les exprimer. Mais pour l’instant, je dirai juste ceci : Ted Lasso a été une expérience vraiment magique. Un spectacle sur l’amour, fait avec amour, par les personnes les plus drôles, les plus belles et les plus gentilles de la planète. De tous les scénaristes à chaque membre de l’équipe en passant par chaque acteur, aussi petit soit-il, à toute l’équipe de post-production, chacun a apporté son jeu A et sa chaleur à la réalisation de Ted Lasso. Ça va me manquer de vivre dans ce monde avec eux.

Goldstein a été un acteur majeur dans Ted Lasso depuis le tout début (rappelez-vous quand tout le monde pensait qu’il était CGI? C’était bizarre), l’acteur disant que faire la série Apple TV + a « changé sa vie ».

« Ted Lasso a changé ma vie de toutes les manières imaginables. J’en serai toujours reconnaissant. Merci à tous ceux qui ont regardé l’émission et y ont cru et se sont souciés d’une manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Et à Jason et Bill et Brendan et au garçon spécial Joe Kelly, et à tous les acteurs et l’équipe, merci pour tout. J’ai tellement appris, je riais tout le temps et je me suis fait des amis pour la vie.

Ted Lasso a maintenant pris fin avec sa finale de la troisième saison

AppleTV+

Première diffusion en 2020, Ted Lasso trouve Saturday Night Live les anciens élèves Jason Sudeikis dans le rôle du titulaire Ted Lasso, un entraîneur de football universitaire américain qui est recruté de manière inattendue pour entraîner une équipe fictive de football de la Premier League anglaise, l’AFC Richmond. Bien qu’il n’ait aucune expérience en tant qu’entraîneur de football. Alors que Lasso se voit confier le poste par la propriétaire de l’équipe, Rebecca Welton, dans l’espoir qu’il échouera et se vengera ainsi de l’ancien propriétaire, le charme et l’optimisme folklorique de Ted s’avèrent être un succès majeur, gagnant non seulement Rebecca, mais aussi l’équipe sceptique.

Développé par Sudeikis aux côtés Gommages’ Bill Laurent, Ted Lasso présente une distribution d’ensemble qui comprend Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Juno Temple et Sarah Niles. L’émission a été acclamée par la critique, bien que les réactions aient été nettement plus mitigées en ce qui concerne la saison trois, l’émission se terminant généralement par une fin optimiste avec la finale d’hier soir.

« C’est la fin de cette histoire que nous voulions raconter, que nous espérions raconter, que nous aimions raconter », a déclaré Jason Sudeikis à propos de la fin de l’émission. « Le fait que les gens en veuillent plus et soient curieux au-delà de ce qu’ils ne savent même pas encore – c’est la saison trois – c’est flatteur »,

Les trois saisons de Ted Lasso sont disponibles en streaming sur Apple TV+.