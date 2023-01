Papa a interpellé les commentaires de grand-mère sur la petite amie de son petit-fils

Un père est interpellé par son fils après que sa mère ait fait des commentaires racistes à propos de son fils, qui entretient une relation interraciale avec une petite amie noire.

En postant sur le sous-reddit « r/AmITheA–hole » (AITA), où les gens vont pour savoir s’ils ont tort dans un conflit, l’homme a détaillé ce qui s’est passé.

Dans son message, il a précisé que sa mère raciste était restée avec lui après une opération chirurgicale et que cela avait causé des problèmes à son fils.

Le fils du père est en colère parce qu’il n’a pas repoussé sa mère âgée pour avoir fait des commentaires racistes sur la petite amie noire de son fils.

L’homme décrit la grand-mère comme « une raciste classique et… une narcissique déchaînée et elle n’est pas du genre à retenir ses opinions ».

Quand il a montré à la grand-mère une photo de la petite amie noire de son fils, la grand-mère a lancé « une diatribe de 2 heures sur les lignées et n’arrêtait pas de dire qu’elles » n’avaient pas l’air bien « ».

Quand le Redditor a dit que la petite amie de son fils venait dîner, la grand-mère a dit qu’elle « ne veut pas que la fille soit près d’elle parce que ça va la ‘déranger' ».

Alors l’homme n’a pas invité la petite amie du dîner parce qu’il « juste [doesn’t] veux des problèmes. »

Cela a conduit son fils à le traiter de « raciste complaisant » et à l’accuser de « protéger un raciste » en autorisant sa mère à rester dans la maison et qu’il aurait dû la mettre à la porte pour ses commentaires.

Mais le père se sent déchiré parce que « ma mère est une femme âgée qui peut difficilement se débrouiller toute seule », et bien qu’il ne soit pas d’accord avec ses opinions racistes, « je ne peux pas la laisser se débrouiller toute seule . »

Sa femme est d’accord avec leur fils, ce qui le met encore plus en colère car, dit-il, « je sais que je ne suis pas un putain de raciste ».

La plupart des commentateurs ont convenu que le père n’avait pas géré la situation correctement et qu’il devait repousser le racisme de sa mère.

Beaucoup ont estimé qu’il avait injustement puni les autres pour les actions de sa mère en ne l’appelant pas.

Comme l’a dit l’un d’eux, « vous devez reporter les conséquences du racisme de votre mère sur votre mère et non sur votre fils et sa petite amie comme vous l’êtes actuellement ».

Un autre utilisateur a accepté de tout cœur, écrivant : « Si vous voulez permettre à votre mère de dicter qui va et vient, vous pouvez emménager dans sa maison et vous pouvez prendre soin d’elle là-bas ».

« Votre femme et votre fils ne méritent pas d’être restreints et mis mal à l’aise dans leur propre maison par votre mère raciste narcissique. »

D’autres étaient un peu plus empathiques pour les positions dans lesquelles des parents abusifs et narcissiques peuvent placer leurs enfants. Un commentateur a écrit : « Il dit qu’il » ne sait littéralement pas quoi faire « . Je le croirais. »

Mais même les commentateurs empathiques ont convenu que le père n’avait pas géré cette situation correctement et qu’il devait faire un choix.

Comme l’a écrit l’une de ces personnes, « Rejeter/s’éloigner d’un membre de la famille que vous avez connu toute votre vie peut être extrêmement difficile pour certains, surtout si ces personnes sont ses parents ».

« Mais parfois [it’s] nécessaire s’ils sont toxiques à ce degré. [The dad] a un choix à faire maintenant, soit d’apaiser sa mère… soit d’avoir une relation durable et de bonne humeur avec son fils. »

Après avoir lu de nombreux commentaires, le père a accepté. Ajoutant plus tard à son message, il a écrit : « Pour l’instant, donner un coup de pied à ma mère pour freiner n’est pas une option… »

« … Mais c’est elle la méchante dans la situation et c’est elle qui doit changer… Je ne devrais pas m’accommoder de ses préjugés et mon fils ou sa petite amie ne devraient pas avoir à souffrir à cause d’elle. »

Les relations familiales sont compliquées, mais parfois la chose la plus difficile est la meilleure.

