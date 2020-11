Panasonic a créé un « vide de sauvetage » pour les écouteurs qui tombent sur les voies ferrées

Cela ressemble à une blague mais ce n’est pas le cas: le casque perdu sur les pistes était devenu une nuisance.

Nous avons l’habitude d’avoir des nouvelles bizarres d’Asie et la dernière a à voir avec un aspirateur sauveteur d’écouteurs créés par Panasonic.

La raison de cela invention folle Il a tout le sens du monde.

Il s’avère que les compagnies ferroviaires japonaises ont demandé à leurs utilisateurs de évitez de jeter vos écouteurs sur les pistes former parce que les supprimer est une tâche compliquée et coûteuse.

On imagine que bon nombre de ces « lancements » sont accidentels, mais la vérité est qu’entre juillet et septembre, ils ont été signalés 950 cas d’écouteurs sont tombés sur les pistes de 78 stations différentes, selon les données d’East Japan Railway Co.

Les travailleurs de la station utilisent souvent un outil de saisie (un système similaire à une pince à épiler) pour ramasser les objets perdus sur les rails, mais les écouteurs ne facilitent pas les choses ils sont trop petits et se coincent souvent dans le gravier.

Panasonic est venu pour sauvegarder à tous

Cela peut sembler une blague, mais la tâche de la retraite commençait déjà à être trop fastidieuse. À tel point que, selon le Japan Times, les employés des gares devaient restez après le dernier train et récupérez-les un par un.

Pour mettre un terme à tout cela, East Japan Railway Co a commencé à travailler avec Panasonic pour développer une aspirateur de sauvetage casque de musique. Le but est de créer un appareil qui fonctionne comme tel, pas de penser à un aspirateur conventionnel, puisque sa seule mission sera d’extraire les écouteurs finis des pistes.

Les les premiers tests effectués à la station d’Ikebukuro sont satisfaisants et ils ont montré que l’aspirateur Panasonic récupère les écouteurs perdus beaucoup plus rapidement que l’outil de saisie précédemment utilisé.

