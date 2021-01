« Lupin », acteurs et personnages: qui est qui et où avez-vous déjà vu le casting de la série Netflix

La première saison de « Lupin», Une série française de Netflix, s’inspire d’un classique de la littérature et de la culture françaises, le voleur en col blanc nommé Arséne Lupin, mais ce n’est pas une adaptation du livre. Dans la nouvelle histoire, Assane Diop, un homme qui a grandi en admirant les aventures du célèbre personnage, utilise sa tactique à ses propres fins.

Bien qu’il organise quelques vols et autres astuces, son objectif principal est de prouver l’innocence de son père, Babakar, qui a été accusé il y a des années du vol d’un collier précieux. Cependant, pour cela, il doit démasquer le puissant Hubert Pellegrini.

Créé par George Kay et François Uzan, «Lupin»Stars Omar Sy, Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole García, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy et Etan Simon, entre autres. Mais qui est qui est la série Netflix? Et où avez-vous vu les membres de la distribution avant?

OMAR SY COMME ASSANE DIOP

Omar Sy joue Assane, un concierge du célèbre musée du Louvre à Paris qui tente d’être un père aimant pour son fils Raoul, mais cherche en même temps des indices sur l’accusation contre son père et sa mort ultérieure.

Sy est un acteur et comédien français, surtout connu pour ses rôles dans «The Intouchables», «X-Men: Days of Future Past», «Jurassic World», «Demain tout commence» et «Transformers: The Last Knight». En 2012, il a reçu le César pour son rôle dans Les Intouchables.

Omar Sy joue Assane Diop dans « Lupin » (Photo: Netflix)

CLOTILDE HESME COMME JULIETTE PELLEGRINI

Juliette est la fille d’Anne et d’Hubert Pellegrini, propriétaires du collier Marie-Antoinette, qui aurait été volé par Babakar Diop. Juliette a rencontré Assane il y a de nombreuses années, car son père était le conducteur de la famille.

Clotilde Hesme est une actrice française surtout connue pour son rôle de Lilie dans «Regular Lovers» et d’Alicia dans «Love Songs», un film de Christophe Honoré. Elle est également connue pour jouer Adèle de la série « Les Revenants ».

Clotilde Hesme joue Juliette Pellegrini dans « Lupin » (Photo: Netflix)

NICOLE GARCÍA COMME ANNE PELLEGRINI

Anne est la mère de Juliette et la femme d’Hubert, et est prise au milieu d’un dangereux jeu de tromperie. Bien qu’Assane la croit responsable au début, elle lui explique tout ce qu’elle sait.

Nicole Garcia, une actrice et réalisatrice française de 74 ans connue pour son travail dans les films «Charlie Says» et «Going Away», qui ont été projetés dans la section de présentation spéciale du Festival international du film de Toronto 2013 .

Nicole García joue Anne Pellegrini dans « Lupin » (Photo: Netflix)

FARGASS ASSANDÉ COMME BABAKAR DIOP

Babakar est le père d’Assane et apparaît dans « Lupin«Grâce à plusieurs flashbacks qui nous permettent de voir ce qui lui est arrivé ainsi qu’à sa famille. Il se serait suicidé après avoir été accusé d’un vol qualifié.

Pendant ce temps, Fargass Assandé est un acteur de 58 ans qui a déjà joué dans le film « Eye of the Storm » et la série « Mongeville ».

Fargass Assandé joue Babakar Diop dans « Lupin » (Photo: Netflix)

VINCENT LONDEZ COMME CAPITAINE ROMAIN LAUGIER

Romain Laugier est en charge de l’enquête policière sur la localisation du collier de Marie-Antoinette. Malgré tous ses efforts, il a du mal à retrouver Assane, qui est devenu un maître du déguisement et de l’illusion.

De son côté, Vincent Londez est un acteur et écrivain connu pour ses rôles dans les séries « Into the Night » (2020) et « Public Enemy » (2016-2019).