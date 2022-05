L’utilisation la plus méconnue de l’application Digital Wellbeing : elle est utilisée pour étudier l’impact de votre mobile sur votre santé

Partager

Une équipe de chercheurs de l’Université de l’Oregon, en collaboration avec Google, utilise nos données sur le bien-être numérique pour étudier l’effet des smartphones sur la santé mentale.

Qu’ils soient nocifs ou non pour notre santé au niveau des tissus et des radiations, la vérité est que nous supposons tous maintenant que nos smartphones -et en général tout appareil mobile- pas bon pour la santé mentalecar ils peuvent générer des addictions et des dépendances voire bien d’autres troubles qui seraient dérivés des services connectés que nous utilisons sur eux.

Google le sait et c’est pourquoi Digital Wellbeing est apparu il y a quelque temps comme une nouvelle application obligatoire sur Android, conçue pour surveiller nos activités quotidiennes avec le smartphoneeffectuer des statistiques, permettre des configurations spécifiques de la santé numérique et rendre nos vies connectées un peu plus saines dans l’ensemblepositif et bénéfique.

Et c’est en effet les smartphones ont aussi de bonnes chosesbien qu’être connecté 24 heures sur 24 puisse affecter nos habitudes de sommeil, notre niveau de stress en raison de l’exposition sociale y compris les relations personnelles qui désormais commencent presque toujours à distance et sans contact physique.

En tout cas, comme nous l’indiquaient les compagnons de The Verge, il semble que Google veut aller plus loin dans ce domaine Bien-être numériqueet pour cela, ils ont entamé une collaboration avec l’Université de l’Oregon à travers laquelle les données collectées par bien-être numérique sur Android pour mener une étude plus détaillée sur la façon dont les smartphones affectent notre cerveau et à notre bien-être collectif.

Alors le Centre de santé mentale numérique de l’Université de l’Oregon mènera un projet de recherche beaucoup plus ambitieux, aidé par Google et avec le but de trouver quels éléments nocifs ou nocifs de nos smartphones peuvent être mieux contrôlés et ainsi atténuer ses conséquences, sans qu’il soit nécessaire d’éliminer aucun des aspects bénéfiques que la technologie et la connectivité totale impliquent.

L’idée est séparer les aspects positifs des aspects négatifs de l’utilisation continue d’un smartphonecomme l’explique le Dr Nicholas Allen, professeur de psychologie à l’UO.

Google et l’Université de l’Oregon demandez notre aide pour compléter l’étudeet c’est que vous ne vous souciez pas de votre vie privée car personne n’est automatiquement inscrit au projet de recherche. Au contraire, tout adulte peut s’inscrire installer l’application Google Health Studies depuis le Play Store sur leurs appareils, avec les données collectées toujours sécurisées et partagées uniquement avec le groupe de chercheurs et sans aucune finalité de création de profils en ligne destinés à la vente ou à la publicité ciblée.

L’étude commence aujourd’hui la collecte des données est 100% privéebien que pour ceux qui ont encore des doutes, il vaut la peine de lire l’article complet du Dr Allen publié sur le blog de Google, dans lequel les détails de toutes les recherches sont expliqués.

Le résumé, pour les paresseux, est que les études précédentes sur l’utilisation des smartphones peuvent être assez biaisées et erronées, car elles sont basées sur enquêtes d’auto-évaluation de personnes susceptibles de cacher ou d’omettre des informations importantes. Cette fois, avec l’aide de Google, il est prévu élargir l’échantillon d’utilisateurs et mener des enquêtes de manière transparenteen utilisant des données collectées de manière anonyme et traitées par AI pour automatiser la participation et éviter ces biais d’information.

De plus, les données de comptage de pas ou de suivi d’entraînement seront également utilisées dans le cas où nous avons des bracelets ou portables de quantification, si efficacement nous pouvons être avant l’étude de Bien-être numérique historique plus détaillé… Maintenant, il faut attendre les résultats, car effectivement, les smartphones ont révolutionné nos vies mais pas toujours en mieux !

