Le nouveau stagiaire de SG Entertainment pourrait être la première idole de K-Pop du Kazakhstan

SG Entertainment a révélé une nouvelle stagiaire qui pourrait faire partie du prochain groupe de filles de l’agence – et si elle fait ses débuts, elle sera la première idole kazakhe de K-Pop!

SG Entertainment (abréviation de Spark Gate Entertainment) est une société de K-Pop nouvellement créée, cofondée par deux entrepreneurs français: le producteur de musique Joon-Hae Woo depuis 20 ans et le spécialiste du commerce international Thomas Sommer. Alliant le système K-Pop à la pédagogie française, l’entreprise a pour objectif d’aider les stars à créer leurs propres concepts artistiques et leur originalité.

Nous créerons une nouvelle tendance K-pop en introduisant un système européen qui maximise le potentiel des individus basé sur les valeurs humaines et la créativité. – Joon-Hae Woo

Les stagiaires de SG Entertainment sont formés au chant, à la danse, au théâtre, au mannequinat et à la production musicale dans leur académie de Séoul. Récemment, l’agence a annoncé qu’elle sélectionnerait quatre stagiaires pour faire leurs débuts en tant que groupe de filles plus tard cette année – et l’un de ces stagiaires est Aiganym.

Dès que vous entendez le nom d’Aiganym Zhalinova, vous pouvez dire qu’il y a quelque chose d’unique chez ce stagiaire. Alors que les autres stagiaires introduits par SG Entertainment jusqu’à présent sont tous coréens, Aiganym est originaire du Kazakhstan, un pays transcontinental situé principalement en Asie centrale.

Veuillez accueillir notre PREMIER stagiaire étranger à SG Entertainment, Aiganym! Ça a été un long chemin pour elle d’arriver ici! S’il te plaît, soutiens-la avec amour – SG Entertainment

Techniquement, Aiganym n’est pas le premier stagiaire K-Pop connu du Kazakhstan. Azamat Ashmakyn rejoint divertissement SM en 2011 et devait faire ses débuts en NCT. Cependant, il a quitté l’entreprise en 2015 et est retourné dans son pays d’origine, où il a aidé à créer le tout premier groupe de Q-Pop, Quatre vingt onze. Q-Pop (ou Qazaq pop) est un nouveau genre musical kazakh fortement inspiré de la K-Pop.

D’autres idoles ont également vécu en Asie centrale, notamment ONFde Wyatt (qui vivait au Kazakhstan) et TRCNGde Siwoo (qui vivait au Kirghizistan). Cependant, les deux sont ethniquement coréens. Si Aiganym fait ses débuts, elle sera la première idole K-Pop d’origine kazakhe et d’Asie centrale.

Né le 18 novembre 2000, Aiganym a actuellement 19 ans. Selon l’entreprise, son type de personnalité MBTI est ENTP, ce qui signifie qu’elle est audacieuse, créative et résolument déterminée à atteindre ses objectifs. Ses compétences comprennent le dessin et la conception, et elle aime aussi regarder la télévision et apprendre les langues.

Briller de tous ses feux comme un diamant. – La devise d’Aiganym

Obtenez un aperçu des compétences d’Aiganym dans cette récente couverture de stagiaire de SG Entertainment de CL«Lifted».