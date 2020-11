Philips Hue: pas de connexion pendant "Fonctionne avec Nest"-Conversion

À partir du 17 novembre, une connexion entre Philips Hue et certains produits Nest ne sera plus possible. La raison en est un changement dans les fonctionnalités «Works with Nest» sur Google. Cependant, les restrictions ne concernent que certains appareils et n’ont qu’un caractère temporaire.

« Works with Nest » a été l’une des premières intégrations de maison intelligente de Philips Hue. Comme le constructeur Signify annonce désormais dans une mise à jour, cette connexion sera coupée à partir du 17 novembre. La Nest Cam, le thermostat Nest et le détecteur de fumée Nest Protect ne peuvent plus être connectés à Philips Hue. Cependant, cette restriction n’est que temporaire; la raison en est un changement chez Google.

«Works with Nest» devient «Works with Hey Google»

Google travaille actuellement à l’intégration des fonctions «Works with Nest» existantes dans l’application Google Home. Dans ce cadre, le programme «Works with Nest» deviendra le programme «Works with Hey Google». Pour avoir accès à des fonctions telles que les routines «Domicile» et «Absent», les utilisateurs de Philips Hue doivent ensuite associer leur compte Hue à l’application Google Home.

Pour la conversion, il est d’abord nécessaire que Google supprime toutes les intégrations tierces – et cela inclut Philips Hue. On ne sait pas combien de temps cette restriction persistera. Google et Signify souhaitent tenir les clients Nest et Hue informés et les informer rapidement de toute actualité.

Soit dit en passant: si vos lampes Philips Hue sont connectées à l’Assistant Google, vous pouvez toujours utiliser les enceintes Nest et les écrans Nest pour faire fonctionner vos lampes intelligentes.