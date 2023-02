Pamela Anderson, Tommy Lee et la véritable histoire derrière la fuite de leur vidéo intime

Ce fut le moment désagréable qui marqua la vie de Paméla Anderson Oui Tom Lee pour toujours. En 1996, un enregistrement intime des époux a été volé et a ensuite trouvé son chemin sur Internet, dans l’un des premiers phénomènes viraux que les personnes impliquées n’ont pas pu arrêter. La relation sauvage et mouvementée entre Actrice « Alerte à Malibu » et le batteur de Mötley Crüe a été amené à la télévision avec « Pam & Tommy » de Hulu et « Pamela, une histoire d’amour » de Netflix, laissant les téléspectateurs s’interroger sur la vérité derrière l’apparence du personnel de célébrité. Ici, nous vous disons.

Pam et Tommy se sont mariés une semaine après leur rencontreselon le Los Angeles Times, en 1995. Le musicien, dans ses mémoires Terre de Tommy, Il a dit que le premier béguin qu’il a ressenti pour Anderson a été lorsque la célébrité a invité un tour à tout un club lors d’une fête. Plus tard, il l’a appelée plusieurs fois au téléphone et l’a localisée dans un hôtel à Cancun.

L’interprète a accepté l’invitation répétitive de Lee boire un verre et, après une journée de plaisir, ils ont décidé de se marier. Le musicien a pris la bague d’un ami et a proposé à la star. Elle accepta et, quatre jours plus tard, ils montèrent à l’autel, malgré le fait qu’ils ne savaient même pas où chacun habitait.

Ainsi, les jeunes mariés passèrent leur lune de miel au lac Mead, où ils ont filmé des scènes de sexe ils n’auraient pas dû être révélés. Ils ont conservé l’enregistrement dans un coffre-fort chez eux à Malibu, en Californie. Comment la vidéo intime est-elle sortie de chez vous ?

Pamela Anderson et Tommy Lee aux prix « People for the Ethical Treatment of Animals » (PETA) en 1999 (Photo : AFP)

COMMENT LA VIDÉO INTIME DE PAMELA ANDERSON ET TOMMY LEE A-T-ELLE FUIT ?

Comme dans la série Pam et Tommyun article de Rolling Stone expliquait que Rand Gauthier cambriolé le coffre-fort Pamela Anderson et Tommy Lee de son domicile de Malibu et, après avoir découvert l’enregistrement intime, a décidé de l’emmener dans un studio pornographique et d’autres lieux pour distribuer la vidéo intime, jusqu’à ce qu’il ait reçu 50 mille dollars d’un gangster.

Qui était Rand Gauthier ? Le voleur de tournage de sexe C’était un ex-employé de la maison des stars, un électricien qui faisait partie du groupe d’employés qui réaménageaient la propriété des époux. Il a eu des problèmes avec Lee, qui aurait même pointé une arme sur lui selon sa déclaration au magazine précité.

Le criminel a dit qu’ils lui devaient 20 000 €. et qu’en rentrant au manoir pour ses outils, il a décidé de prendre le coffre-fort. On a toujours dit qu’il l’a fait seul, mais même le même Tommy se méfiait de cette version: Gauthier a prétendu avoir retiré le coffre-fort après l’avoir attaché à un chariot et l’avoir transporté avec un camion. « Il n’y a aucun moyen qu’un homme puisse le faire seul »écrit le batteur dans ses mémoires.

C’est arrivé fin 1995. Le couple s’est rendu compte, début 1996, qu’il lui manquait la vidéo et, après avoir dénoncé la police, il a dénoncé le magazine Penthouse pour avoir diffusé certaines images de la rencontre sexuelle dans sa version imprimée. Ils ont également commencé à prendre une série de mesures légales pour empêcher la publication de la vidéo. Mais tout cela a été en vain. En deux ans, les scènes intimes sont devenues virales sur le réseau.

Paméla Andersonqui était enceinte, s’épuise dans la frustration d’empêcher sans scrupules que sa vie privée soit commercialisée et renonce à dénoncer les responsables. Il ne pouvait pas non plus gagner de l’argent avec le matérielpuisque ni les accords avec les distributeurs ne se sont déroulés comme il le pensait.

« Je n’ai pas gagné un dollar. C’était un bien volé. Nous avons conclu un accord pour arrêter tous les méfaits. J’étais enceinte de sept mois de Dylan et je pensais stresser la grossesse et je me suis dit : ‘Je n’irai plus au tribunal’. Ces avocats bizarres et excités ne me déposeront plus. Je ne veux plus parler de mon vagin ou de mon sexe en public, rien’ »indiqué dans Regardez ce qui se passe en direct courant 2015.

Pamela Anderson et Tommy Lee s’embrassant quand ils étaient en couple (Photo : Getty Images)

RAND GAUTHIER A ÉTÉ ARRÊTÉ POUR LE VOL DE LA VIDÉO DE PAMELA ANDERSON ?

Pas, Rand Gauthier n’était même pas intervenu pour avoir en sa possession la sex tape de Pamela Anderson et Tommy Lee. Il n’a même pas été condamné par un tribunal pour avoir diffusé du matériel sexuel de célébrités ou pour avoir volé le coffre-fort de sa maison. L’électricien n’a pas non plus gagné d’argent en plus du peu qu’il a obtenu pour le faire passer clandestinement à certaines personnes sur VHS.

POURQUOI PAMELA ANDERSON ET TOMMY LEE DIVORCENT-ILS ?

En février 1995, Pamela Anderson a demandé le divorce de Tommy Lee après l’avoir accusé de violence conjugale et d’enfant. Initialement, il a été déclaré qu’il y avait des différences irréconciliables et il a demandé la garde complète de ses enfants.

Quelques jours avant de déposer les papiers, l’actrice avait appelé la police et signalé que son mari lui avait donné trois coups de pied dans le dos en berçant leur fils Dylan, alors âgé de 7 semaines. Tommy Lee a été arrêté le même après-midi. PLUS D’INFORMATIONS ICI.