Les confessions les plus surprenantes de Pamela Anderson dans son documentaire

L’actrice a révélé plusieurs épisodes intimes de sa vie, de l’abus à tomber amoureux.

©Getty ImagesPamela a créé son documentaire sur Netflix : Pamela, une histoire d’amour

Pamela Anderson a décidé qu’elle n’allait laisser personne raconter sa vie à part elle, et pour répondre à la série Hulu, l’actrice Alerte à Malibu Il a lancé Paméla : une histoire d’amourun documentaire sur Netflixdans lequel il fait des confessions surprenantes sur sa vie.

Bien qu’il reconnaisse à quel point il est douloureux de revivre certains souvenirs, Pamela s’est ouverte et a ouvert les portes aux gens de son côté le plus intimeà travers un journal intime dans lequel il récapitule depuis son enfance jusqu’aux moments les plus scandaleux de sa vie.

+ Pamela Anderson raconte qu’elle a été abusée sexuellement

L’actrice de Fil barbelé, Justice brute Oui Film d’horreur 3 raconta l’un des épisodes les plus douloureux de sa vie, quand a été abusé sexuellement à 12 ans et comment, lorsque la cassette de sa sex tape a été volée, elle s’est souvenue de l’impuissance et du traumatisme d’avoir été revictimisée, c’est pourquoi elle ne cadre pas avec la série « Pam & Tommy » qui parle précisément de cet épisode de sa vie.

Les violences sexuelles se sont répétées à d’autres moments, selon Pamela elle-même, comme lorsque En 1991, Tim Allen (Père Noël) a ouvert sa robe et était complètement nu devant Anderson sur le plateau de amélioration de l’habitat.

+ Violence domestique

Anderson a également ouvert des épisodes de sa famille, comme avoir vu son père maltraiter sa mère dans sa propre maison, ce qui l’a amenée à se sentir en insécurité et à avoir peur à une étape de sa vie.

Après avoir été abusé sexuellement, Pamela raconte qu’elle ne pouvait pas supporter de le dire à sa mère, car elle pleurait toujours pour son père et ne voulait pas « lui faire plus de mal », alors elle ne l’a dit ni à personne d’autre..

+ A toujours de l’amour pour Tommy Lee

Bien qu’elle ait été mariée plusieurs fois, Pamela a révélé qu’elle ne s’est jamais sentie complètement amoureuse que de Tommy Lee, avec qui elle a deux enfants : Brandon Thomas Oui Dylan Lee.

« Ma relation avec Tommy a peut-être été la seule fois où j’étais vraiment amoureux (…) nous nous sommes amusés et notre règle était qu’il n’y avait pas de règles« , Anderson a raconté son mariage avec le batteur de Motley Crue, dont elle s’est séparée après avoir subi une agression.

