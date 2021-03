Imagine Dragons partage ses premières chansons en deux ans

En 2018, le groupe Imagine Dragons aurait partagé avec ses fans son dernier matériel jusqu’à présent avec l’album « Origines», Et malgré le fait qu’au cours des deux dernières années, quelques collaborations ont émergé en cours de route, ses partisans ont continué à attendre le nouveau matériel qui est enfin arrivé.

Après Dan Reynolds, Le chanteur et leader du groupe a publié une félicitation à ses compagnons pour la première décennie qu’ils ont passée à faire de la musique ensemble, ce vendredi 12 mars, deux nouvelles chansons sont sorties intitulées « Te suivre« Y »Fardée», L’un d’eux comptant sur la collaboration du producteur légendaire Rick Rubin.

Reylonds pointé à travers Twitter Quoi « Te suivre « c’est une chanson qui s’exprime sur la loyauté et l’amour. Cet amour pour quelqu’un est un processus incroyablement imparfait et que ce n’est pas toujours quelque chose d’agréable ou de romantique et que cela peut même être douloureux. Reynolds il a même mentionné sa femme, Aja Volkman, concernant ce problème.

«Aja m’a appris l’amour de soi et m’a montré ce que cela signifiait vraiment d’accepter quelqu’un sans aucune attente. Elle a été infiniment patiente avec moi. Il n’avait pas besoin de moi. Cela m’a même appris que je n’en avais pas besoin. Mais nous nous aimons et à la fin de notre séparation de sept mois, il y a quelques années, nous avons décidé de nous remarier et d’être ensemble », a-t-il déclaré.

Sur « Fardée», Reynolds le décrit comme« l’antithèse de l’album, à la fois du point de vue sonore et thématique. C’est un exorcisme de l’apitoiement sur soi. Un examen de ma vie, en découvrant que j’ai beaucoup de chance et en essayant de me débarrasser des doutes et de la haine de moi «

« Il a fallu s’éloigner de tout pour trouver plus de clarté et de bonheur », a-t-il déclaré. Reynolds à propos de ces nouveaux célibataires. Cela vient après que le musicien a écrit une félicitation à Wayne Sermon, Ben McKee et Daniel Platzman prétendant se sentir «fier et chanceux» de continuer à travailler avec eux après dix ans, anticipant cette nouvelle musique depuis.

Malgré le fait de ne pas divulguer la date estimée ou le titre possible, Reynolds Il a laissé entendre que ces nouvelles chansons feront partie du nouvel album, qui serait le cinquième de la trajectoire du groupe et devrait atteindre le public à un moment donné cette année.