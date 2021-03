La blonde Billie Eilish a battu Instagram – Selfie a battu tous les records

Billie Eilish est blonde, et ce depuis des semaines. La révélation est arrivée ces dernières heures sur les réseaux sociaux directement de la chanteuse, et a provoqué une vague de réactions sans précédent: les fans, la voyant pour la première fois dans sa nouvelle couleur de cheveux renversé sur TikTok et Instagram une avalanche d’appréciations, qui dans le cas de la plate-forme de partage de photos représente une vraie record

Le record sur Instagram

L’artiste s’est d’abord montrée blonde dans un post Instagram qu’elle a bien reçu un million de likes en seulement 6 minutes. La photo n’a rien de compliqué: Eilish se montre dans le miroir et la légende dit simplement « pince-moi » ou « pince-moi ». L’effet vient de la toute nouvelle couleur de cheveux avec laquelle la musicienne s’est montrée à ses près de 80 millions de followers. Pour les observateurs, celle de ces heures est en effet le contenu le plus explosif jamais publié sur la plateforme, du moins en termes de réactions suscitées.

Même après la première vague de likes, l’enthousiasme des fans et des utilisateurs n’a pas diminué: dans les 18 heures suivant la publication de la photo, le nombre de likes dépasse 16 millions – ce qui signifie que depuis la mise en ligne un peu moins d’un million de personnes chaque heure a montré son appréciation pour la photo.

La perruque

Twist in Twist: La nouvelle couleur de l’artiste n’est pas le fruit d’une teinture capillaire, mais c’est la vraie couleur qu’Eilish porte ces derniers temps. Dans un autre clip publié sur TikTok à une courte distance de la publication du disque sur Instagram, la musicienne s’est à nouveau montrée dans son traditionnel vert-noir, le révélant au dernier moment pour ce que, au moins ces dernières semaines, il a toujours été: une perruque sous lequel se cache le blond montré publiquement à ces heures.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂