James Gunn n’exclura pas de travailler avec des acteurs Marvel pour de nouvelles productions DC

Le directeur des studios DC, James Gunnn’exclura pas de travailler avec des acteurs avec lesquels il a collaboré dans Studios Marvel pour les prochains films et séries DC. Lorsqu’un fan a suggéré à Gunn de rechercher de « nouveaux acteurs » pour les productions de DC Studios au lieu de travailler avec d’anciens acteurs de Marvel, Gunn a déclaré que cela ne le limiterait pas.

« Ce qui compte le plus, c’est que l’acteur corresponde au rôle et qu’il soit facile de travailler avec lui », a expliqué Gunn. En outre, il a fait valoir qu’il avait toujours travaillé avec un mélange d’acteurs inconnus et bien connus, y compris ceux avec lesquels il avait déjà travaillé.

Gunn a précédemment déclaré que le principal facteur lors du choix d’un acteur est qu’il est facile de travailler avec lui. Quand il a décidé de choisir Freddy Stroma En tant que Vigilante sur « Peacemaker », Gunn a fait appel à Elizabeth Banks, qui a travaillé avec Stroma sur « Pitch Perfect » près d’une décennie plus tôt. « Je ne travaillerai pas avec des imbéciles », a déclaré Gunn. « Elle m’a dit qu’il était génial et elle avait raison !

Cela pourrait aussi vous intéresser: James Gunn explique pourquoi il a choisi Will Poulter comme Adam Warlock

Une rumeur a récemment fait surface selon laquelle Gunn pourrait amener des acteurs avec lesquels il a travaillé sur « Les Gardiens de la Galaxie » à DC, après avoir suggéré qu’ils aimeraient peut-être retravailler avec eux à l’avenir. « Je sais aussi que je travaillerai à nouveau avec toutes ces personnes individuellement. Probablement à mon autre travail », a déclaré Gunn.

Il a même assuré qu’il avait déjà prévu de Pom Klementieff, actrice qui joue Mantis dans l’univers cinématographique Marvel disant : « Pom fait toujours partie de nos discussions ! ». Pour le moment, il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant la participation de Klementieff à un nouveau projet Gunn.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quels acteurs pourraient remplacer Henry Cavill en tant que Superman

Compte tenu de cela, les fans ont pesé sur les acteurs qu’ils aimeraient voir à DC, beaucoup disant que Chris Pratt serait parfait pour le personnage de Booster Gold, mais d’autres disant que Pratt était trop vieux pour jouer le personnage d’âge universitaire. Pour le moment James Gunn n’a annoncé aucun acteur pour ses prochaines productions

« Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 » sortira en salles le 5 mai 2023.